تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. طريقة تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات للقبول للناجحين الدبلومات والمعاهد الفنية، في شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة ونتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

بوابة المال نيوز تستعرض تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023..



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تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

يفتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات للقبول للناجحين بالدبلومات والمعاهد الفنية، في شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة ونتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وفقا لضوابط التنسيق التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث يتاح أمام طلاب الدبلومات الفنية عدد كبير من المعاهد التابعه لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلي الكليات بالجامعات التكنولوجية.

تخصصات الدبلومات الفنية المتاح لها تنسيق معاهد وكليات

تعلن وزارة التعليم العالي ضوابط التنسيق في الجامعات وقبول طلاب الشهادات الفنية، وذلك لطلاب التخصصات الآتية:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)، وهم طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.



تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات



دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

وطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

يتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، وفقا للخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ….) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات»، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

سيتم ظهور بيان تأكيدي للطالب باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم)، ثم إدخال رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

وفي الختام سيتم الضغط على حفظ لتسجيل الرغبات، ويمكن للطالب تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.