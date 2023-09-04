تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات مهمة لتسجيل الرغبات

فتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 بهدف تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية” دبلوم المدارس الفنية و دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتين بعد الثانوية” عام 2023، حيق بدأ، اليوم الاثنين، أول أيام مرحلة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية” دبلوم المدارس الفنية و دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتان بعد الثانوية” عام 2023، حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وتعليمات مهمة لتسجيل الرغبات..

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات مهمة للطلاب

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هذه الخدمة تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول، و سيكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة لاختيار الرغبات ، مشيرة إلي أنه بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكنك طباعة الرغبات التي تم إدخالها والحصول علي إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، و إذا تم تعديل الرغبات عدة مرات ( وهذا متاح ) يقوم الحاسب الالي بحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل تم علي الموقع الإلكتروني.

أوضحت الوزارة مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، و يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وجاء تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية علي النحو التالي:

1 – دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية “التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة ” التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة ” التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق” نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة ” شعبة تمريض عام” بنسبة 75 % فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خطوات تسجيل الطلاب المعاهد المتوسطة

دخول الطالب على موقع التنسيق من هنا . ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية). يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها. تسجيل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

الكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية

نستعرض فيما يلي الكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 والحدود الدنيا للقبول في الكليات العام الماضي نظير كل كلية، كما يلي:

كليات الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام 3 سنوات

كليات الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام 3 سنوات

كليات الدبلومات الفنية تعليم زراعى نظام 3 سنوات

كليات الدبلومات الفنية تعليم سياحة وفنادق نظام 3 سنوات

كليات الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام خمس سنوات

كليات الدبلومات الفنية تعليم تجارى نظام خمس سنوات

كليات الدبلومات الفنية تعليم زراعى نظام خمس سنوات

كليات تقبل من المعاهد المتوسطة

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الرسمي



يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية



يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:

استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق المهمة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية.

أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

عدد 6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية

نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

شهادة الحصول على لقاح كورونا، لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم تنسيق الدبلومات الفنية