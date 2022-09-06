تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات المتاحة لطلاب نظام 3 سنوات

يبحث أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج) بنظام (3 سنوات).

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفًا و753 طالب/ طالبة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال هذا التقرير، تفاصيل ومعلومات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، والحد الأدنى للقبول في المعاهد والجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات المتاحة

يرغب الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بكافة شعبها “التجارية، الصناعية، الفندقية، التمريض، الزراعة”، ونظام الـ نظام 3 سنوات، في جميع محافظات الجمهورية، في معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات للتقديم في الجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، والذي جاء كالتالي:

معهد فني صحي المنصورة 97.93

معهد فني صحي طنطا 97.41

معهد فني صحي الزقازيق 97.06

معهد فني صحي الإسكندرية 96.90

فنى صحي جنوب الوادي 96.89

معهد فني صحي إسماعيلية 96.72

معهد فني صحي بني سويف 96.55

معهد فني صحي سوهاج 96.38

تجارة أسوان 96.28

تجارة كفر الشيخ 96.03

تربية طنطا 95.94

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 95.86

تربية كفر الشيخ 95.77

تربية حلوان 95.68

تجارة جنوب الوادي 95.68

تربية مدينة السادات 95.51

تجارة المنصورة 95.51

تجارة دمياط 95.34

تربية سوهاج 95.34

تجارة دمنهور 95.17

تجارة طنطا 95.17

تجارة الزقازيق 95.17

تجارة العريش 95.17

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 95.17

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.00

تجارة أسيوط 95.00

تجارة بور سعيد 95.00

تجارة الإسكندرية 95.00

تجارة انتساب موجه أسوان 94.85

تجارة سوهاج 94.82

تجارة انتساب موجه المنصورة 94.74

تجارة السويس 94.71

تجارة انتساب موجه بور سعيد 94.65

تجارة المنوفية بشبين الكوم 94.65

تجارة بنها 94.65

تجارة انتساب موجه دمياط 94.65

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 94.48

تجارة القاهرة 94.48

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.33

تجارة بني سويف 94.31

تجارة مدينة السادات 94.31

تجارة عين شمس 94.22

تجارة انتساب موجه دمنهور 94.14

تجارة انتساب موجه طنطا 94.13

تجارة انتساب موجه العريش 94.13

تجارة وإدارة أعمال حلوان 94.13

تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.00

تجارة انتساب موجه أسيوط 93.96

تجارة انتساب موجه سوهاج 93.96

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 93.96

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 93.96

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 93.87

تجارة انتساب موجه السويس 93.85

تجارة انتساب موجه القاهرة 93.79

تجارة انتساب موجه بنها 93.79

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 93.79

تجارة انتساب موجه بني سويف 93.71

تجارة انتساب موجه عين شمس 93.62

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 93.62

السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية 93.28

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 92.93

الفني التجارى بالروضة 91.37

الفني التجارى ببنها 88.10

الفني التجارى بدمنهور 88.10

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات 87.93

الفني التجارى بأسوان 87.06

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 87.06

الفني التجارى بالإسكندرية 86.72

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 86.55

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 85.86

الفني التجارى بأسيوط 84.83

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 84.65

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 84.48

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 84.48

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) 84.31

الفني التجارى بقنا 84.31

الفني التجارى بطنطا 83.62

الفني التجارى بالمطرية 82.93

الفني التجارى بسوهاج 82.75

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. 3080 لجنة امتحانية

وبحسب بيانات صاردة عن وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، كما بلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2022، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط متابعة ورقابة شديدة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع التعليم الفني.