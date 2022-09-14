تنسيق الدبلومات الفنية 2022 - 2023.. كليات تشترط اختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث ذكرت أن مجموع شهادات الثانوية الفنية، سواء في الثلاثة- ونظام الخمس سنوات، هو ما يحدد التفضيل بين الطلاب في قبولهم في المعاهد والكليات المتاحة، وكذلك طلاب التعليم الفني 2022، يتبعون القواعد وترتيب الرغبات والشروط الخاصة بكل كلية ومعهد، وقواعد التوزيع الجغرافي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تنسيق الدبلومات الفنية 2022 أنه في حالة حصول الطلاب على حوافز رياضية، سيتم إضافتها إلى إجمالي درجات الطلا ، ويتم احتساب ذلك وفقا لترتيب الطلاب في البطولة التي حصل عليها الطالب.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023..

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023.. تسجيل اختبار القدرات للطلاب

بدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، بإجراء اختبارات القدرات، في عددٍ من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، ابتداء من 5 سبتمر الجاري، لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالعام الجامعي المقبل في عدد من الكليات الحكومية، على أن يتاح تسجيل اختبار القدرات للطلاب إلى يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.

كليات تشترط اختبارات قدرات

وضمن ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، تشترط عدد من الكليات اجتياز الطلاب لهذه الاختبارات، وهي كليات «الفنون التطبيقية ـ كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون)، كليات التمريض».

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان سابق، أنّ باب تسجيل إجراء اختبارات القدرات مفتوح حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، على أن تُعقد الاختبارات في الكليات المعنية حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

ويسمح تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023 لجميع طلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، خريجي 2022، التسجيل لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

ويعد اجتياز اختبارات القدرات بهذه الكليات شرط أساسي لقبول الطلاب بها، فضلا عن المجموع الكلي، على أن يتم فتح تنسيق الدبلومات 2022 – 2023 في النصف الأول من سبتمبر الجاري، وعقب ظوهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامو هذا العام.

كليات الدبلومات الفنية 2022

متاح لطلاب التعليم الفني 2022 بجميع التخصصات أن يقوموا بالتقدم إلى الكليات التالية:

كلية التجارة.

كليات التربية الخاصة.

كلية التربية ، شعبة التعليم الفني.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كليات الزراعة.

كليات السياحة والفنادق.

كلية الفنون التطبيقية.

كليات الهندسة.

كليات علم الآثار.

كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي.

كلية الفنون الجميلة.

المعاهد الفنية الصناعية

المعاهد الفنية التجارية

فنادق المعاهد الفنية

المعاهد الفنية السياحية

تسجيل اختبارات القدرات



ويتم تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، وكذلك تسجيل اختبارات القدرات بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

2- كود التنسيق والرقم السري للطالب.

3- ستظهر بيانات الطالب والمتمثلة في (رقم الجلوس – اسم الطالب)، ويقوم الطالب بالتأكد من صحة البيانات المُدونة على الموقع https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx.

4- يظهر للطالب قائمة بمختلف اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

5- يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكنها.