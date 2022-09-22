تنسيق الدبلومات الفنية 2022 مُستمر لبعد غدا «السبت»

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات – دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، موضحا أن اليوم كان سيتم إغلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق (تنسيق الدبلومات الفنية 2022) علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.

وذكرت الوزارة أن الطلبة يستطيعون من خلال الرابط (https://tansik.digital.gov.eg/application/) تسجيل رغباتهم، لافتة إلى أن الرابط سالف الذكر تابع للوزارة.