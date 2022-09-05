تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. موعد اختبارات القدرات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، تعقد في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، بعد أن تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية من يوم الإثنين، الموافق 5 سبتمبر، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر.

واشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وموعد وأماكن اختبارات القدرات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. رابط الموقع الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي، تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023، فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الدورين الأول والثاني للالتحاق بالكليات من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/..

وقالت وزارة التعليم العالي، إنّ تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023

للالتحاق بكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون وكليات التمريض، موضحة أنّ التسجيل يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، بينما تُعقد الاختبارات بالكليات يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

يكتب طالب المدارس الفنية الصناعية رقم الجلوس والرقم السري.

يكتب طالب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض كود التنسيق والرقم السري.

تظهر بيانات الطالب ويجب التأكد من صحتها.

يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على طلاب الدبلومات الفنية، بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي وتُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.