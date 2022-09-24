تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الموعد الرسمي لإعلان النتيجة

يبدأ مكتب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، توزيع الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية وشهادات المعاهد المتوسطة للعام الحالي وفقًا للحدود الدنيا للدرجات على الكليات والمعاهد العليا التي تقبل تخصصات الدبلومات الفنية كافة.

وأغلق مكتب التنسيق في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 24 سبتمبر، رسميا، باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ليبدأ الطلاب ترقب موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي من المرتقب أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي مكتب تنسيق الدبلومات الفنية 2022..

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يبدأ مكتب تنسيق توزيع الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية وشهادات المعاهد المتوسطة للعام الحالي وفقا للحدود الدنيا للدرجات على الكليات والمعاهد العليا التي تقبل تخصصات الدبلومات الفنية كافة.

على أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة بدءا من يوم وحتى 3 ثلاثة أيام على أقصى تقدير من غلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الترشيح للكليات والمعاهد فور اعتمادها رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx.

فبعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، يتم الدخول على موقع تنسيق الجامعات من هنا واتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية (التجارية- الصناعية – الزراعية – السياحة) نظام (3- 5) سنوات.

بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية – التمريض ) يقوم الطالب بإدخال رقم الكود.

ستظهر نتيجة الترشيح فور إعلانها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي على موقع التنسيق.

بعد ذلك يتم طبع بطاقة الترشيح والتوجه بها إلى الكلية أو( المعهد ) ومعه أصل الأوراق مثل شهادة النجاح وشهادة الميلاد والصور الشخصية للقيد بالكليات والمعاهد.

تقليل الاغتراب للشهادات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي أهم قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، موضحة أن هذه الضوابط بشأن التحويل بين الكليات الجامعية، هي:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

شروط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

وعن شروط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، فيتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.