يستكمل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية 2022 عبر الرابط الإلكتروني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أدرج قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الكليات والمعاهد المتاحة لـ 3-5 سنوات ومؤشرات القبول.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الكليات والمعاهد المتاحة

أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، لكتابة الرغبات خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري، عبر العنوان الإلكتروني من «هنا» https://tansik.digital.gov.eg/application/، يوميًا خلال الفترة الموضحة على المدار الساعة، وفي حالة طلب المساعدة يمكن التوجه إلى معامل مكتب التنسيق المتواجدة بالجامعات المصرية من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 3 عصرًا.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الرابط الإلكتروني لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات، التي جاءت على النحو الآتي:

المؤهلات التي تقبل «ببرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعه حلوان، المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق»:

الشئون الفندقية «مطعم، مطبخ، إشراف داخلي، خدمات سياحية».

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية «إعداد مهني» شعبة:

إنتاج وخدمة.

إشراف داخلي ومناطق عامة.

تعليم مزدوج «إشراف داخلي، فني طاهي، مطاعم، مطاعم خدمة الوجبات السريعة».

المدرسة المصرية الألمانية (باول/ ران) (مهني فني مطبخ – مهنة فني مطعم)

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات.

كما صدر القرار الوزاري رقم (2230) بتاريخ 5/7/2021 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمتقدمين لتنسيق 2021 والمتضمن ما يلي:

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعه حلوان (من جميع الشعب).

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعه الإسكندرية (من جميع الشعب).

المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق: معهد فني فنادق المطرية- معهد فني فنادق الإسكندرية- معهد فني فنادق بورسعيد- معهد فني فنادق قنا- معهد فني فنادق المطرية (شعبة مطاعم) – معهد فني فنادق الإسكندرية (شعبة مطاعم) – معهد فني فنادق قنا (شعبة مطاعم). الطالب الذي يرغب في القبول بمعاهد المطرية والإسكندرية وقنا (شعبة المطاعم فقط) عليه أن يجتاز اختبار القدرات الذي يعقد بالمعهد بعد الترشيح.

المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق

يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي. انظر قوائم المعاهد الخاصة وشروط القبول بها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات

تقرر فتح موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على النحو الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات ونظائرها» دبلوم المدارس الثانوية الفنية «التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق» بنسبة 60% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية» ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة «التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق» نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.