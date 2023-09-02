تنسيق الجامعات 2023.. آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

يواصل طلاب الدبلومات الفنية اليوم تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة “عمارة – فنون” بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط – طنطا).

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تفاصيل تنسيق الجامعات 2023 وموعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية..

تنسيق الجامعات 2023.. اختبارات القدرات الجديدة



عقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023



ومن المقرر استمرار فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات حتي غدً الأحد الموافق 3/9/2023 ، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

وأكد مكتب التنسيق أنه فيما يخص اختبارات كليات الفنون التطبيقية، لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

يشترط حصول الطالب 75% لأداء اختبارات القدرات

وأشار مكتب التنسيق، إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقاً لتخصصه وبشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

تنسيق الجامعات 2023.. شروط وقواعد القبول



كما سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى و طبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

و يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023( حداثة المؤهل)، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .

وكانت قد استقبل مكتب التنسيق الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،يوم الخميس الماضي طلبات اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023 وذلك ضمن قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات