تنسيق الجامعات 2022.. وبدء اختبار القدرات

بدأت أعمال تنسيق الجامعات 2022 واستقبل موقع التنسيق الإلكتروني طلبات التقديم لاداء اختبار القدرات للكليات التي تسجوب ذلك.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 140 ألف طالب .

تنسيق الجامعات 2022

واتاحت وزارة التعليم العالي لللطلاب تسجيل رغباتهم في أداء امتحان اختبار القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

وتمتد اعمال اختبارات القدرات حتى يوم السبت المقبل الموافق 6 أغسطس 2022.

الرابط الإلكتروني لتنسيق الجامعات

وللتسجيل والحصول على موعد لأداء الاختبارات ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات

كليات الإعلام .

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)

كليات التربية الرياضية.

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات(حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية .

خطوات التسجيل لاختبار القدرات :

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب – الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب “علمية– هندسية– أدبية”)

على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني

تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها

تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة.

لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى

لن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات القدرات بالكلية: