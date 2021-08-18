لايف

تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

فتح باب التسجيل الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2021 ، مجانا
جهاد سالم 12:17 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 12:17 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السبت المقبل ولمدة 5 أيام باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 ، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

تنسيق الجامعات الحكومية خلال المرحلة الأولي


وقررت التعليم العالي خفض الحدود الدنيا بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

وأعلنت الوزارة الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 ، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

ويبلغ الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 لشعبة علمي علوم 362.5 درجة فأكثر بما يعادل 88.41% وذلك لنحو 22954 طالب.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 14-8-2021 فى مصر

وطبقا لتنسيق الجامعات 2021 ، فإن الحد الأدني لشعبة علمي رياضيات بالمرحلة الأولى 328 درجة فأكثر، بما يعادل 80 % ويخضع لها نحو 16293 طالب.


ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2021 ، أدبي 269.5 درجة فأكثر بما يعادل 65.73% فأكثر، وذلك لنحو 79033
طالب.

الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2021

وستقوم التعليم العالي بفتح باب التسجيل الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2021 ، مجانا عبر الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

اقرأ أيضا  الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم


ويمكن للطلاب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 ، عبر معامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

كما يمكن تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 ، عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وسيعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، اجتماعا لتحديد الحدود الدنيا وضوابط القبول بالجامعات الخاصة 2021.

ومن المرتقب إن يتخد المجلس قرارا بخفض الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021 ، نظرا لا نخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة.

اقرأ أيضا  «2 كفاية» ينفذ 272 ألف زيارة منزلية للتوعية خلال يوليو الماضي

وتشير التوقعات إلي خفض الحدود الدنيا للجامعات الخاصة 2021 ، بنحو 5 ٪ عن الجامعات الحكومية.


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

«المؤسسة العلاجية» تقدم الخدمة الطبية لمليون حالة خلال 11 شهرا

المرسي عزت 12:38 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

المال - خاص 2:05 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-8-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:12 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-8-2021 في مصر.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

دعاء محمود 12:22 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

وزيرة الصحة: تماثل الطفلة الفلسطينية «بيان» للشفاء من مرض «البثرية الصديدية» (صور)

المرسي عزت 7:05 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

محافظ الجيزة: توجيه عدة حملات لإزالة البناء المخالف في عدة مناطق

محمود محسن 7:03 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21