تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السبت المقبل ولمدة 5 أيام باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 ، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

تنسيق الجامعات الحكومية خلال المرحلة الأولي



وقررت التعليم العالي خفض الحدود الدنيا بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.



وأعلنت الوزارة الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 ، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

ويبلغ الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 لشعبة علمي علوم 362.5 درجة فأكثر بما يعادل 88.41% وذلك لنحو 22954 طالب.

وطبقا لتنسيق الجامعات 2021 ، فإن الحد الأدني لشعبة علمي رياضيات بالمرحلة الأولى 328 درجة فأكثر، بما يعادل 80 % ويخضع لها نحو 16293 طالب.



ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2021 ، أدبي 269.5 درجة فأكثر بما يعادل 65.73% فأكثر، وذلك لنحو 79033

طالب.

الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2021

وستقوم التعليم العالي بفتح باب التسجيل الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2021 ، مجانا عبر الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg



ويمكن للطلاب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 ، عبر معامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

كما يمكن تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 ، عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وسيعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، اجتماعا لتحديد الحدود الدنيا وضوابط القبول بالجامعات الخاصة 2021.

ومن المرتقب إن يتخد المجلس قرارا بخفض الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021 ، نظرا لا نخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة.

وتشير التوقعات إلي خفض الحدود الدنيا للجامعات الخاصة 2021 ، بنحو 5 ٪ عن الجامعات الحكومية.



