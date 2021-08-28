تنسيق الجامعات 2021 علمي علوم بالدرجات المرحلة الاولي



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث، صباح الغد نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2021.

ويصل عدد الطلاب بالمرحلة الأولى من التنسيق لنحو 118.2 ألف طالب، منهم 22.9 الف طالب علمي علوم.

تنسيق المرحلة الأولي علمي علوم بالدرجات

ومن المرجح انخفاض تنسيق كليات علمي علوم، في الحدود التي سبق واعلنها وزير التعليم العالي.

وقال د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، أن انخفاض المجاميع بالثانوية العامة 2021 ، قد يدفع لانخفاض تنسيق الجامعات 2022.

وتوقع الوزير انخفاض تنسيق الكليات بما بين 5 إلي 7٪ ، وقد تصل إلي 10٪.

وبناء على انخفاض المجاميع ، خفضت التعليم العالي ، الحدود الدنيا للمرحلة الأولي علمي علوم بما يقارب 10٪ مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ الحد الأدني للمرحلة الأولي علمي علوم، 362.5 درجة بما يعادل 88.41 ٪ ، لنحو 22 ألفا و954 طالبا.

وخلال بالعام الماضي بلغ الحد الأدني للمرحلة الأولي علمي علوم 97.6٪ لعدد 30.8 الف طالب.

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يبلغ عدد الحاصلين على 369 درجة فأكثر نحو 16 ألفا في علمي علوم .

وطبقا للمجمع التكراري، فإن متوسط أعداد المشتركين في كل نصف درجة، لما فوق 369 درجة، نحو 500 إلى 600 طالب.

ويوضح المجمع التكراري، أن اعداد الحاصلين على اكثر من 92٪ ، شعبة علمي علوم ، حوالي 8 آلاف طالب.

مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولي علمي علوم

وتشير التوقعات إلي انخفاض حد القبول بكليات الطب لما بين 376 إلي 374 درجة بما يعادل 91.5 ٪ إلي 92٪.

وتستقبل كليات الطب سنويا نحو 11 ألف طالب ، بينما تستقبل كليات طب الأسنان نحو 2700 طالب.

وطبقا لمؤشرات المجموع التكراري 2021، فمن المرجح انخفاض حد القبول بكليات طب الأسنان.

وقد تصل لما بين 372 إلي 374 درجة با يعادل ، 90٪ إلي 91٪، وربما أقل حال ما ظلت إعداد المقبولين دون تخفيض.

كما انه من المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لقرب، 372 درجة بما يعادل 90٪.

وقد تنخفض الحدود الدنيا، للقبول بكليات الصيدلة لاقل من ذلك بنحو طفيف.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية بكليات الصيدلة نحو 7500 طالب.

وتنتهي المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات عند 362.5 درجة بما يعادل 88.41 %، والتي من المتوقع أن تصل إليها كليات العلاج الطبيعي.

كما تشير التوقعات لاحتمالية وجود أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية ببعض كليات العلاج الطبيعي.

وذلك على خلفية تراجع إعداد الطلاب بالمرحلة الاولي مقارنة بالعام الماضي.

كما أنه من المتوقع وجود أماكن شاغرة بكليات الطب البيطري، بالمرحلة الثانية للتنسيق.