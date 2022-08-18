تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. الطب من 77% إلى 82%

أقر مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وحدد المجلسان خلال اجتماع مشترك الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ، بعد تقييمها لأربع مجموعات.

وتراوحت الحدود الدنيا لتنسيق كليات الطب ما بين 82% و77%، وكلية طب الأسنان مابين 80% إلى 77%.

وكلية العلاج الطبيعي مابين 78% إلى 76%، والصيدلة من 74% إلى 73% ، والطب البيطري من 70% إلى 68%.

اما كلية الهندسة فتراوحت مابين 68% إلى 65% والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي مابين 62% إلى 61%، وباقي الكليات 55%.

ووافق المجلسان على تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا لتقسيم الجامعات إلى أربع مجموعات كالتالي:

المجموعة (أ)

أولًا الجامعات الخاصة:



6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر.

والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس.

بالإضافة إلي الجيزة الجديدة، دراية، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، الصالحية الجديدة، الحياة.

جدير بالذكر أن الجامعات الخاصة أعلنت عن مصروفات العام الجامعي الجديد 2022-2023

ثانيًا الجامعات الأهلية:



المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية.

وكذلك المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية).

المجموعة (ب)

وتشمل جامعات: (الجلالة، العلمين الدولية)

المجموعة (ج)

وتشمل جامعات: (سيناء بفرعيها، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية)

المجموعة (د)

وتشمل جامعة: (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة).



الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2023



وجاءت الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2023 طبقًا للمجموعات كالتالي :