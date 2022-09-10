تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية.. الطب البشري 82%

يعد تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية، الفرصة الأخيرة للطلاب للالتحاق بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022، والاستفادة مما تقدِّمه من برامج مميزة بمختلف المجالات التى تحتاج إليها سوق العمل الداخلية والخارجية.

وتضم المرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 الطلاب المُستنفدين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحون بالدور الثانى بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول..

تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول

افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الجديدة الأهلية 2022 لطلبة الثانوية العامة بكل شعبها العلمي والعلمي علوم والرياضية والأدبية،

مؤكدة أن التنسيق يستمر أربعة أيام، وحددت“الوزارة” حدًّا أدنى للتنسيق بين مختلف أقسام الجامعات الأهلية، بدءًا من كلية الطب، وانتهاء بكلية العلوم السينمائية.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

ووفقًا للبيان الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، كالتالي:

كلية الطب البشري 82%.

كلية طب الأسنان 80%.

كلية العلاج الطبيعي 78%.

كلية الصيدلة 74%.

كلية الطب البيطري 70%.

كلية الهندسة 68%.

كلية علوم الحاسب 62%.

كلية العلوم الأساسية 55%.

كلية التكنولوجيا الحيوية 55%.

كلية الآثار 55%.

كلية التمريض 55%.

كلية الحقوق والقانون 55%.

كلية السياحة والفنادق 55%.

كلية العلوم الاجتماعية 55%.

كلية الفنون التطبيقية 55%.

كلية الإعلام 55%.

كلية التربية 55%.

كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

كلية اللغات والترجمة 55%.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

كلية علوم سينمائية 55%.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة

كما تتوزع الجامعات الأهلية على محافظات الجمهورية على النحو التالي:

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

