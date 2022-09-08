تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. الألسن من 78.54%

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن فتح تنسيق الجامعات الأهلية 2022 المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة بمختلف المحافظات، نظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق الجامعات الأهلية 2022 2022..

تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. الحد الأدنى للمرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرارها بشأن قبول طلاب الثانوية العامة دور ثان في تنسيق الجامعات الأهلية 2022، موضحة أنّه جرى قبول نحو 14 ألف طالب وطالبة في 12 جامعة أهلية، وجرى توزيعهم على التخصصات العلمية المختلفة البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل، خلال العام الدراسي الجديد 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات الأهلية أخذت حصتها من طلاب الثانوية العامة خلال أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وقد يتم قبول بعض طلاب الثانوية العامة دور ثان في حالة واحدة فقط، وهي أن يسحب العديد من الطلاب أوراق القبول من الجامعات، لقبولها بالكليات العسكرية أو قبولها بجامعات أخرى، وفي هذه الحالة يكون التقديم مباشرا للجامعة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني.. وفيما يلي الكليات:

كلية الألسن من 78.54%.. 322 درجة.

كلية الإعلام من 76.83%.. 315 درجة.

كلية الصيدلة من 86.10%.. 353 درجة.

كلية الهندسة من 71.22%.. 292 درجة.

كلية الطب من 87.80%.. 360 درجة.

كلية الآداب من 74.88%.. 307 درجة.

كلية التجارة من 66.59%.. 273 درجة.

كلية طب الأسنان من 87.32%.. 358 درجة.

كلية العلاج الطبيعي من 86.83%.. 356 درجة.

كلية العلوم من 82.44%.. 338 درجة.

كلية التمريض من 78.29%.. 321 درجة.

كلية الفنون التطبيقية من 77.07%.. 316 درجة.

الجامعات الأهلية.. أسماء الجامعات الأهلية في مصر 2022

جامعة الجلالة.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة المنصورة الجديدة.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

جامعة مصر للمعلوماتية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة المنيا الأهلي.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

خطوات التقديم في الجامعات الأهلية 2022

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء الجامعات الأهلية المعتمدة رسميا، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة يوم السبت الماضي الموافق 3 سبتمبر 2022، وأوضح أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد.