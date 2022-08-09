تنسيق الثانوية العامة 2022.. خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية

تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يليه البحث عن ربط تنسيق 2022، أصبح اهتمام طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، البحث عن رابط بوابة الحكومة، عبر محركات البحث «جوجل – موقع التنسيق»، من خلال الاستعلام عن موقع التنسيق وتسجيل الرغبات من خلاله، فور بداية تسجيل المرحلة الأولى من التنسيق..

بوابة “المال” تستعرض خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 من خلال التقرير التالي:

خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

تبدأ خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع التنسيق، ثم اختيار الشعبة.

تسجيل الرغبات للكليات المختلفة، سواء داخل الجامعات الحكومية أو الخاصة.

في حالة الرغبة في الالتحاق بإحدى الكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات، يتم تسجيل أماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وتسجيل فيها.

كليات الالتحاق بها بعد اختبار القدرات

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من الكليات التي يتطلب الالتحاق بها، عبر أداء اختبارات القدرات، وتشمل «كليات الإعلام، كليات التربية الموسيقية، كليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة، كليات التربية الفنية، كليات الفنون التطبيقية، كليات التربية الرياضية، الكليات التكنولوجية، الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، كليات التمريض».

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير رابط موقع التنسيق لهذا العام 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية، التي يمكن من خلالها زيارة رابط موقع التنسيق 2022.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

ويتم إجرء التسجيل التجريبي لاختبارات القدرات للالتحاق عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 للكليات التي تشترط بها أداء اختبارات القدرات.

خطوات التسجيل فى بوابة التنسيق 2022

فى الخطوات التالية، رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق 2022، وخطوات تسجيل الرغبات، وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن زيارة بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022، من خلال الضغط على هذا الرابط.: www.tansik.egypt.gov.eg.