تنسيق الثانوية الأزهرية 2022-2023.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للبنات

انطلق تنسيق الثانوية الأزهرية 2022-2023 للمرحلة الثانية، حيث بدأ الطلاب التسجيل اليوم الاثنين 12 سبتمبر، ولمدة 5 أيام تنتهي الجمعة عبر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg/application/.

ويشمل تنسيق الثانوية الأزهرية 2022-2023 المرحلة الثانية الطلاب المتخلفين عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 المرحلة الأولى، إلى جانب الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية الأزهرية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض في السطور التالية قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للبنات بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 للمرحلة الثانية.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022-2023.. تسجيل الرغبات

1 – كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم:

كليات (القاهرة- بني سويف- المنصورة- الزقازيق- الإسكندرية- سوهاج- كفر الشيخ- بور سعيد- الخانكة- القرين- السادات- فصول الفيوم).

2 – كلية البنات الإسلامية بأسيوط بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

3 – كليات البنات الأزهرية بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022: بالعاشر من رمضان و المنيا الجديدة – وطيبة الجديدة بالأقصر- وأسوان:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية:

(أ) أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن- الحديث وعلومه- عقيدة وفلسفة)- الشريعة الإسلامية- اللغة العربية (الشعبة العامة).

(ب) شعبة الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية والمنصورة والقاهرة والفيوم ودمنهور والبنات الإسلامية بأسيوط والبنات الازهرية بالمنيا الجديدة.

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون، وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تدرس بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية.

وتتمتع خريجات هذا القسم بكل الحقوق المقررة للحاصلات علي درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية، فضلًا عن الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية.

(جـ) شعبة الشريعة والقانون باللغات الاجنبية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، وتدرس فيها المواد المقررة على قسم الشريعة والقانون، على أن لا تقل نسبة ما يدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصة ومدة الدراسة بها 4 سنوات.

(د) شعبة الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الصحافة والإعلام.

(هـ) اللغات الأوروبية والترجمة الفورية (اللغة الإنجليزية) كلية البنات الأزهرية بأسوان وطيبة والعاشر من رمضان.

( و ) قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية البنات الاسلامية بأسيوط.

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4- كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف- دقهلية:

وتتكون من الشعب التالية:

(أ) الشعبة الإنسانية:

ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية: الاجتماع- علم النفس- التاريخ (الجغرافيا بالقاهرة فقط)- رياض الأطفال.

(ب) شعب اللغات الأوروبية وآدابها والترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية.

ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين:

اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية بالقاهرة وجميع الكليات الأخري بالأقاليم.

اللغة الفرنسية وآدابها والترجمة الفورية (بالقاهرة فقط).

(جـ) شعبة اللغات الأوروبية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين:

قسم اللغة الألمانية وآدابها – قسم اللغة الأسبانية وآدابها .

( د ) شعبة اللغات الشرقية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في اللغات الشرقية وآدابها في أحد التخصصات:

قسم اللغة الفارسية وآدابها – قسم اللغة التركية وآدابها – قسم اللغة الأوردية وآدابها – قسم اللغة العبرية وآدابها.

(ه) شعبة التربية بكلية الدراسات الانسانية بتفهنا الاشراف دقهلية ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التربية تخصص دراسات إسلامية واللغة العربية.

( و) شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الوثائق والمكتبات والمعلومات.

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5- كلية التربيـة للبنــات بالقاهــرة ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الاداب والتربية في إحدي التخصصات الاتية: الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

6 – كليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية وأسيوط:

( أ ) شعبة التجارة باللغة العربية:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية: الإحصاء – المحاسبة – الاقتصاد – إدارة الأعمال – التأمين.

والدراسة بها عامة في الفرقتين الأولي والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة في أحد التخصصات التالية: إدارة الأعمال والمحاسبة – الإحصاء – الاقتصاد – التأمين.

وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة في السنة الرابعة ويعتبر كل منهما تخصصاً مستقلاً إلي جانب تخصصات الإحصاء – الاقتصاد.

(ب) شعبة التجارة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بنات بالقاهرة وأسيوط (قسم خاص بالمصروفات):

ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية:

المحاسبة – إدارة الأعمال – الاقتصاد – الإحصاء – التأمين.

7- كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية بالاضافة الي سنتين تدريبيتين اجباري لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.

8 – كليتي الصيدلة بالقاهرة وأسيوط بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية بكالوريوس الصيدلة فارم دي.

9- كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في طب وجراحة الفم والأسنان تليها سنة تدريبية.

تنسيق الازهر 2022 المرحلة الثانية

10 – كلية الهندسة بنات بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 مدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية:

هندسة النظم والحاسبات – هندسة العمارة – هندسة التخطيط العمراني – الهندسة الكهربائية.

11- كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022:

مدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي في أحد التخصصات الآتية:

التغذية وعلوم الأطعمة – مؤسسات الاسرة والطفولة – الملابس والنسيج – (الشعبة التربوية) – علوم وتكنولوجيا الأغذية – العلوم البيولوچية والبيئة – الأسرة الريفية.

12- كلية العلوم بالقاهرة بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022: ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد التخصصات الآتية:

الكيمياء الخاصة – الرياضيات الخاصة – الفيزياء الخاصة – علم النبات الخاص – علم الحشرات الخاص – الميكروبيولوجي – الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب – الكيمياء التطبيقية – الكيمياء الحيوية – الفيزياء الحيوية – علم الحيوان الخاص – بيولوجي كيمياء – نبات كيمياء – حيوان كيمياء – ميكرو كيمياء – حشرات كيمياء – كيمياء وفيزياء -فيزياء إلكترونية اتصالات – فيزياء وعلوم حاسب – رياضة بحتة وإحصاء – فلك خاص – أرصاد جوية – جيولوجيا خاصة – جيوكيمياء – جيوفيزياء – جيولوجيا كيميائية – علوم بحار وأسماك كيمياء.

13- كليه التمريض للبنات بالقاهرة بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022:

مدة الدراسة بها لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى علوم التمريض 4 سنوات دراسية يعقبها سنة الامتياز ومدتها 12 شهرا تمنح بعدها درجة الاجازة العالية.

14 – المعهد الفني للتمريض بالقاهرة وأسيوط بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022: مدة الدراسة لنيل درجة دبلوم المعهد الفنى للتمريض فوق المتوسط سنتان يعقبها سنة تدريبيه تمنح بعدها درجة الدبلوم.

15– كلية التربية بنات بأسيوط . مدة الدراسة أربع سنوات وتمنح درجة الإجازة العالية البكالوريوس في: طبيعة وكيمياء – تاريخ طبيعي – رياضيات – لغة عربية – لغة انجليزية – رياض اطفال – التربية الخاصة.

16- كلية التربية الرياضية بنات بالخانكة بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022:

مدة الدراسة بها اربع سنوات للحصول علي درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في إحدى التخصصات التالية: مناهج وطرق تدريس – تدريب رياضي – إدارة رياضية وتقبل الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي).

17- المعاهد الفنية بكلية العلوم بنات بالقاهرة بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022: (فني مختبرات -التحاليل البيولوجية).

مدة الدراسة بها سنتين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) ويعقبها فترة تدريب عملية بالمستشفيات مدتها ستة أشهر ولا تستخرج شهادة التخرج إلا بانقضاء فترة التدريب.

18- معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف وأسيوط بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022:

مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم اعداد تجاري اداري متخصص (مؤهل فوق المتوسط) وينقسم العام الواحد الي فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام.

19- معهد معاوني القضاء بكليتي الدراسات الاسلامية والعربية بالقاهرة والمنصورة بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2022: مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط)