تنسيق الأزهر 2022.. الفرصة الأخيرة لتعديل الترشيح للطلاب والطالبات

حدد مكتب تنسيق جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، النسبة المئوية للقبول بجامعات الأزهر، وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %، كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %، كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، ، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

بوابة «المال نيوز» تستعرض التفاصيل الكاملة عن تنسيق الأزهر 2022 من خلال هذا التقرير.

تنسيق الأزهر 2022.. الاستعلام عن النتيجة

ويتيح موقع التنسيق الإلكترونى، الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022، تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022، بخطوات بسيطة لا تستغرق دقائق باستخدام رقم الجلوس فقط، دون أى رسوم، وكان 83.7% من إجمالى الطلاب الناجحين فى اختبارات الثانوية الأزهرية 2022، قد قاموا بتسجيل بياناتهم فى تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بعدد 78.085 ألف طالب من إجمالى 93.1 ألف طالب.

تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 ، تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022 بتسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى عبر هذا الرابط، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهر، ثم الضغط على معرفة النتيجة، على أن يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد شهادة الثانوية واختيار الثانوية الأزهرية، ثم رقم الجلوس والرقم السرى، ورقم تأكيدى لتظهر النتيجة النهائية.

تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022

من المقرر أن يعقب إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022، إتاحة تعديل الترشيح للطلاب والطالبات اعتبارًا من غد الخميس، عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وفقًا لمجموع الطالب ومنطقته الجغرافية المثبته بمحل إقامته طبقًا للحد الأدنى.

يتيح موقع التنسيق الإلكترونى العديد من الخدمات الأخرى لطلاب الثانوية الأزهر، من بينها بيان بمواقع التنسيق الإلكترونى بكليات جامعة الأزهر وفروعه ودليل الطالب لقواعد التنسيق والقبول للعام 2022 سواء دليل البنين للكليات والمعاهد، ودليل البنات للكليات والمعاهد، بيان بمواقع التنسيق الإلكترونى بالجامعات، كما يتيح دليل استرشادى للطلاب حول الحدود الدنيا للكليات عن الأعوام 2017 وحتى عام 2021.

أكد رئيس جامعة الأزهر على توحيد الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، تقدم منهم لـ تنسيق الأزهر 78085 طالبا.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بالكليات جاء كالتالي:

الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

وجاء الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38%.

الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات طب بنين وبنات اسيوط 616 درجة بنسبة 94.77 %، كحد أدنى في تنسيق الأزهر.

الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%.

الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة 615 بنسبة 94.62%.

الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

الحد الأدنى بـ تنسيق الأزهر للقبول بكليات هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.