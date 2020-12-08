سيـــاســة

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» : زيارة السيسي لفرنسا تكتسب أهمية كبيرة

زيارة الرئيس السيسي لفرنسا جاءت بعد دعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وناقش الجانبين العديد من القضايا العالمية والعربية
سلوى عثمان 7:33 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 7:33 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أهمية نتائج زيارة الرئيس السيسي الحالية بباريس، والتي تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لاكتساب الزيارة أهمية خاصة في هذا التوقيت، مع تنامي التحديات التي تواجهه المحيط الأورومتوسطي.

وأكدت التنسيقية أن العلاقات المصرية الفرنسية لها طبيعة متميزة تستمدها من تاريخ التفاهم السياسي المشترك بين البلدين.

وأضافت التنسيقية أنه هذه الزيارة سوف تمثل زخمًا إضافيًّا لهذه العلاقات المتواصلة في كافة المجالات.

الرئيس السيسي اتفق مع نظيره الفرنسي إزاء العديد من القضايا الدولية

وأشارت التنسيقية أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي وماكرون أعلنت عن توافق كبير في المواقف إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومجريات ما يحدث من انتهاكات من الجانب التركي في شرق المتوسط.

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كما أن لهذه الزيارة أهمية قصوى في تنمية التعاون العسكري والأمني بين مصر وفرنسا والذي وصفه الرئيس ماكرون بالمثالي.

بالإضافة للتنسيق المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب والذي يمثل تحدياً كبيراً للمحيط الأورومتوسطي .

وأيضا تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالشأن الليبي و اتفاق الطرفين على أن الحل السياسي هو الخيار الأساسي في تسوية الوضع القائم .    

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النتائج الاقتصادية تمثلت في نفاذ الصادرات المصرية إلي السوق الفرنسية

وتشيد التنسيقية بالنتائج الاقتصادية المرجوة من أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ، والتي تتمثل في نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، إلى جانب تدفق السياحة الفرنسية نحو عدة مدن مصرية، في ضوء التدابير الوقائية التي جرى اتخاذها واستطاعت أن تخفض معدلات الإصابة بكورونا .

وهو ما أشار له الرئيس السيسي بأن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في ظروف الجائحة التي هوت باقتصاديات كثيرة .

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الحوار ميز بين الإسلام كديانة وبين الإرهاب

كما تعرب التنسيقية عن أهمية الحوار الثنائي القائم بين البلدين بضرورة التمييز بين الإسلام كديانة وبين الإرهاب، وضرورة معالجة هذه المسألة الشائكة بكثير من الهدوء والتوازن.

وأكدت أن مصر كانت من أكثر الدول التي تأثرت وعانت من  الإرهاب، بالإضافة لتبادل الرؤى بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي حول مسائل حقوق الإنسان بغير معزل وإدراك لحجم التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية وما يحيط بالمنطقة من اضطرابات وتوترات غير مسبوقة.

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بقلم سلوى عثمان

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