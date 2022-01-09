سيـــاســة

تنسيقية شباب الأحزاب: النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تساهم في صناعة عالم ما بعد كورونا

أصبح منصة عالمية تناقش فيها كل القضايا وتطرح فيها كل التساؤلات
ياسمين فواز 6:38 م, الأحد, 9 يناير 22 6:38 م, الأحد, 9 يناير 22

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 قال أحمد عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النسخة الرابعة من مؤتمر منتدى شباب العالم ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاقها غداً الاثنين، تحمل الكثير من الرسائل والأفكار البناءة وتساهم فى صناعة عالم ما بعد كورونا.

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم أصبح منصة عالمية تناقش فيها كل القضايا وتطرح فيها كل التساؤلات التى كانت تمثل خطوطا حمراء فى عهود سابقة لافتا إلى أن أجندة النسخة الرابعة مزدحمة بقضايا «حقوق الإنسان، الحماية الاجتماعية، تغير المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا، مستقبل الطاقة، البيئة، الدراسة عن بُعد، التحول الرقمي، التكنولوجيا والجيل الخامس، ريادة الأعمال»، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها خلال المؤتمر.

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وعن اختيار مدينة شرم الشيخ أضاف أحمد عصام فى تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم للعالم نموذج فريد لدمج الشباب فى مؤسسات الدولة ودوائر صنع القرار، بأجيال واعية وواعدة أعدتهم الأكاديمية الوطنية للتدريب وأثبتوا عنهم على قدر المسئولية فى مختلف مواقع العمل .

واشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت أيضا نموذجا فريد من الشباب السياسيى صاحب الرؤية والفكر، المهموم بقضايا وطنه ولا تزال المدرسة السياسية الأهم لأجيال قادمة.

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 وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن انعقاد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة فى هذا التوقيت الذى تعانى فيه منعظم دول العالم من الانكماش بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا إنما يعطى رسائل قوية وواضحة للعالم بقدرات مصر الصحية والتنظيمية التى تستطيع أن ترعى وتنظم هذا المحفل العالمى فى هذا التوقيت .

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 وفى هذا الصدد استحدث المنتدى هذا العام لجنة تنظيمية مدعومة بفريق طبي ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أي حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض كوفيد-19، وتضمنت الإجراءات التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل في كل فندق في حال ظهور إصابة لأحد المشاركين في المنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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