تنسيقية الأسمدة توجه بضخ كميات إضافية لحل الأزمة في الصعيد

الصاوي أحمد:طالبت وزارة الزراعة ممثلة في الأتحاد التعاوني الزراعي من ممثلي شركات الأسمدة المتعاقدة مع الوزارة بسرعة توريد باقي حصص الأسمدة المتفق عليها والبالغة نحو 1.1 مليون طن خاصة بالموسم الصيفي الجاري جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة اليوم.وأكد علي عودة رئيس الج

الصاوي أحمد:

طالبت وزارة الزراعة ممثلة في الأتحاد التعاوني الزراعي من ممثلي شركات الأسمدة المتعاقدة مع الوزارة بسرعة توريد باقي حصص الأسمدة المتفق عليها والبالغة نحو 1.1 مليون طن خاصة بالموسم الصيفي الجاري جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة اليوم.

وأكد علي عودة رئيس الجمعية المركزية للإئتمان الزراعي لـ”المال ” أن الأجتماع ناقش اليوم مشكلة نقص الأسمدة في بعض المحافظات في الصعيد.

وأوضح “عودة” أنه تم الطلب من جمعيات نقل الأسمدة بتوريد الكميات المقررة من الأسمدة الموردة من المصانع لهذه المناطق وفقا للبنود المنصوصة في العقود وكذلك تمت مخاطبة المديريات الزراعية بالمحافظات والمسؤولة عن عمليات الرقابة بتطبيق التوزيع المناسب لحصة الأسمدة بين المراكز والقري الريفية لتحقيق السيولة المطلوبة في الموسم.

وأكد “عودة” أن الجمعيات الناقلة للاسمدة تفضل توريد كمياتها من شحنات الأسمدة إلي المراكز والقري القريبة من المصانع قدر الأمكان بعد زيادة تكاليف النقل “النولون ” مع حرص “الزراعة ” بعدم زيادة هذة التكاليف علي المزارع بما أوجد أزمة في “الصعيد” علي الرغم من عدم وجود خلل في الكميات الموردة لصالح الجمعيات ولكن الخلل ف يالتوزيع فقط .

وتنعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بشكل إسبوعي لبحث وحل المشكلات المتعلقة بالأسمدة في السوق وذلك بمقر الوزارة بالدقى وذلك بحضور 7 شركات منتجة للاسمدة،وعدد من قيادات الوزارة ذات الصلة ورئيس الأتحاد التعاوني الزراعي وجمعياته التابعة وهي “إصلاح، ائتمان، استصلاح”، لمراجعة واستكمال حصص توريد الأسمدة لكل شركة المتفق عليها للوزارة منذ بداية الموسم الصيفى.

كانت وزارة الزراعة أتفقت مع 7 شركات منتجة للأسمدة”أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة”، منذ بداية الموسم الصيفى بتوفير 2.1 مليون طن ،حيث تكثف حاليا جميع الشركات المنتجة للأسمدة من ضخ الكميات حتى تلتزم بتوفير جميع الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة وتم حتي الآن توريد مليون طن أسمدة فقط من هذة الكميات .

يذكر أن شركات الأسمدة المتعاقدة مع وزارة الزراعة هي أبو قير والدلتا والأسكندرية والمصرية وموبيكو وحلوان والنصر ويبلغ حجم إنتاجها 15 مليون طن سنويا (23 % أزوت ) منها 9 مليون للسوق المحلية وباقي الحصص للتصدير .