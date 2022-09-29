بعد إعلان نتيجة تنسبق الدبلومات الفنية 2022.. رابط تقليل الاغتراب، الثلاثاء، والإعلان عن فتح تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2022، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيجري فتح موقع تنسيق الإلكتروني لـ تقليل الاغتراب (التحويلات) بدءًا من الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى الجمعة 30/9/2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسبق الدبلومات الفنية 2022.. رابط تقليل الاغتراب نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسبق الدبلومات الفنية 2022.. رابط تقليل الاغتراب

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول إلى رابط تقليل الإغتراب من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الثلاثاء، حيث تقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات لطلاب الدبلومات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

عدد المرشحين لتسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن واستنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

قواعد وتعليمات مرحلة تقليل الاغتراب

أولا/ القواعد الخاصة بالتحويل بين الكليات الجامعية:



• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيا القواعد والتعليمات الخاصة بالتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.