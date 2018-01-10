تنزانيا: نتطلع للاستثمارات المصرية فى الجلود والأدوية والصناعات التحويلية

ماهيجا يدعو مصر لاستيراد اللحوم من دار السلام سمر السيد تطلع أجوستين ماهيجا، وزير الخارجية التنزانى، إلى تدفق الاستثمارات المصرية إلى بلاده كوسيلة لنقل خبراتها فى مجالات إنتاج الأدوية البشرية والحيوانية والجلود وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين. وتسا

ماهيجا يدعو مصر لاستيراد اللحوم من دار السلام



سمر السيد



تطلع أجوستين ماهيجا، وزير الخارجية التنزانى، إلى تدفق الاستثمارات المصرية إلى بلاده كوسيلة لنقل خبراتها فى مجالات إنتاج الأدوية البشرية والحيوانية والجلود وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين.

وتساءل خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، عن عدم استيراد مصر من بلاده المنتجات الحيوانية واتجاهها للأرجنتين ودول أخرى، رغم قرب المسافة مع دار السلام، مؤكداً أن حجم إنتاجهم الحيوانى سنوياً يقدر بـ25 مليون رأس، وأضاف أنه يمكن للمستثمرين المصريين الاستثمار فى مجال الجلود أيضاً بما لديهم من تكنولوجيا متقدمة فيه.

ولفت إلى أن بلاده لديها أطول جسر فى القارة السمراء، وقد تم بناؤه بأيدى الشركات المصرية، مشيراً إلى أن دار السلام تسعى حالياً لبناء سد لتوليد الكهرباء، ومن الضرورى أن يشارك القطاع المصرى فى إنشائه.

وأضاف أنه يجرى حالياً دراسة كيفية الارتقاء بالميزان التجارى المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه فى صالح مصر، وتتمثل صادراتها فى سلع استهلاكية ومنسوجات وأجهزة منزلية.

وقال وزير خارجية تنزانيا إن انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين حالياً جاء لإحياء إطار التعاون الثنائى، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وادارة الموارد المائية والصحة والأمن فى الفترة المقبلة.

وأكد أهمية وضع إطار واضح لتلك العلاقات فى ظل المناخ السياسى الجيد، والذى تمت تنميته بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنزانيا أغسطس الماضى.

وأضاف أن مصر وتنزانيا يقعان على الجانب الشرقى من القارة الإفريقية ولديهما تاريخ من التفاعل والتعاون فضلاً عن نهر النيل الذى يربطهما، إذ تقع تنزانيا على مقربة من منابع النهر ومصر مصب له، مشيراً إلى مساعى تنمية التعاون أيضاً على مستوى المنتديات الدولية، وأولها الاتحاد الإفريقى، فكلتا الدوليتن عضو فيه منذ بدايته فى 1963.

وقدم التهنئة لمصر على عضويتها فى مجلس الأمن على مدار عامين، مشيراً إلى أنها نجحت فى التعبير عن الأجندة الإفريقية وشواغلها، وأضاف أنه بحث مع نظيره المصرى سامح شكرى مسألة الإرهاب التى تتزايد فى منطقة جنوب الصحراء التى تمثل تهديدا بالطبع للأمن والسلم والدوليين، فضلاً عن مناقشة القضايا المتعلقة بنهر النيل، وأنه شريان الحياة ودوره فى تنمية البلدين وأهمية أن يعى الجميع ذلك فى طريقة إدارة هذا المورد المائى االحيوى.

وأضاف أن الحوار هو مصدر مهم للوصول لقاعدة مشتركة من التفاهم بين بلدان حوض النيل، متمنياً توصل القاهرة وأديس أبابا لحل ينهى أى خلافات فى سد النهضة.