تنبيه «هام جدًا» من التعليم بخصوص نوعية أغاني طابور الصباح والاحتفالات المدرسية

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر بيان هام لها اليوم، المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على المدارس بعدم إذاعة أى أغانٍ غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية.

وأضافت: أنه وفي إطار المتابعة الميدانية، هناك ضرورة لاختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب التى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي فى ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد انتشار بعض الأغانى غير الهادفة أو المبتذلة ببعض المدارس، التى تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فنى راقٍ يسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغانى مراعاة تلك التى تساهم فى تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

يأتي ذلك بعد أصدر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرارًا بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة، موضحًا أن هذا القرار نهائي ولن يقبل التراجع، حيث تم التنسيق مع الجهات لتنفيذ ذلك.