تنبؤات لـ «فيتش» بزيادة مصروفات المشروبات الكحولية والتبغ إلى 416.1 مليار

توقعت مؤسسة فيتش أن ينمو معدل الإنفاق المحلى على المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة %16.9 سنويًا على المدى المتوسط ؛ لتبلغ قيمته 416.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى على أن تصل إلى 671.3 مليار فى عام 2027.

وقدرت المؤسسة فى تقرير حديث بأن معدل الإنفاق على المشروبات الروحية يمثل ما يقرب من عُشر إجمالى الإنفاق على الكحول ومنتجات التبغ فى مصر.

ورجحت زيادة إجمالى قيمة الإنفاق على المشروبات الكحولية إلى 79.18 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 61.06 مليار العام الماضى، ترتفع إلى 93.30 مليار بنهاية 2024، لتصل إلى 128.30 مليار فى عام 2027.

وتوقعت المؤسسة ارتفاع إجمالى إنفاق المصريين على التبغ إلى 336.94 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 245.79 مليار العام الماضى، تقفز الى 396.15 مليار العام المقبل.

وتوقعت المؤسسة فى تقريرها أيضا زيادة إجمالى الإنفاق على الغذاء إلى 3.012 تريليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 2.12 مليار العام الماضي.

ولفتت إلى أن إجمالى إنفاق الاسر على المشروبات غير الكحولية سيقفز إلى 115.14 مليار العام الجارى مقابل 84.05 مليار نهاية العام الماضى ويستمر الارتفاع إلى 138.20 مليار العام المقبل.