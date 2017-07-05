تناولت الأزمة الخليجية.. تفاصيل مكالمة السيسي وترامب

المال - خاص أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات. كما تم خلال الاتصال بحث…

المال – خاص



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات.

كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري الخليجي إزاء قطر، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي. وقد أكد ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.

وقد توافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.

