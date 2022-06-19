تنامى الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن مع ارتفاع أسعار الوقود

قال رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن محمد البستنجي إن سبب الارتفاع الكبير في التخليص الجمركي للسيارات الكهربية هو “تغيير المواطنين لنمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الأعباء عليهم”، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البستنجي أن الأسباب الأخرى تتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمركبات التي تعمل بالكهرباء إذ يبلغ الرسم الجمركي 10% مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50 % للسيارات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء الإقبال على السيارات الكهربية في السوق الأردنية منها النقص في التوريد من الشركات المصنعة لمركبات البنزين والسيارات الهجين، بالإضافة إلى أن قدرة المركبات الكهربائية على السير لمسافات أطول بشكل ينافس أي مركبات تقليدية وبكلفة قليلة جدا.

توقعات بأن يزيد الإقبال على السيارات الكهربائية في الأردن بما يتجاوز 20% خلال الفترة المقبلة

وتوقع البستنجي أن يزيد الإقبال على هذه السيارات بما يتجاوز 20 % خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربية أصبح مقاربا لمركبات البنزين.

الصين في مقدمة الدول المصدرة للمركبات الكهربائية للأردن

وأشار إلى أن الصين في مقدمة الدول المصدرة للمركبات الكهربائية للأردن “لأن مصانع المركبات في العالم انتقلت في السنوات الأخيرة إلى الصين بسبب القدرة على توفير كميات كبيرة من المركبات وتوفر التكنولوجيا الحديثة لديها والأيدي العاملة والتنافسية من حيث الأسعار في المواد الأولية”.

الحكومة الأردنية ترفع في مايو الماضي أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي

ورفعت الحكومة الأردنية في مايو الماضي، أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي العام الحالي بنسب تراوحت ما بين 3.9 % و5.3%، فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء.

وبذلك ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 0.92 دينار، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 1.18 دينار، وزاد سعر الديزل وسعر الكاز (الكيروسين) إلى 0.68 دينار لكل لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير.

وقفز عدد المركبات العاملة كليا بالكهرباء والتي تم تخليصها جمركيا في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 195 % إلى 5265 مركبة مقارنة مع 1782 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية من هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.