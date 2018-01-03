تنافس وشيك بين الدراما العربية والمصرية في رمضان

موريس: دون المنافسة لن يستطيع صناع الدراما الاجتهاد أبدًا سعد الدين: كلما زاد عدد الأعمال فى مصر قلت جودتها محمود قاسم: بعض المسلسلات المصرية مليئة بالنمطية والتكرار أحمد حمدى استطاعت بعض المسلسلات السورية السنوات الماضية منافسة الأعمال التليفزيونية المصرية بقوة، بل والتفوق عليها، من

موريس: دون المنافسة لن يستطيع صناع الدراما الاجتهاد أبدًا



سعد الدين: كلما زاد عدد الأعمال فى مصر قلت جودتها



محمود قاسم: بعض المسلسلات المصرية مليئة بالنمطية والتكرار



أحمد حمدى



استطاعت بعض المسلسلات السورية السنوات الماضية منافسة الأعمال التليفزيونية المصرية بقوة، بل والتفوق عليها، من حيث المستوى الفني والجودة والموضوعات، على الرغم من أن عدد الممثلين السوريين لا يقارن بالمصريين أبدًا، لكن مع تعرض سوريا للأزمة السياسية العصيبة التي تعيشها منذ فترة طويلة تقلص عدد المسلسلات التي تنتج في موسم رمضان، وعادت الدراما المصرية لوهجها وبريقها من جديد في السنوات الأخيرة.

لكن في موسم رمضان 2018 ستكون المنافسة بين الدراما المصرية والعربية مختلفة، حيث يتجاوز عدد المسلسلات المصرية 30 عملًا دراميًا والعربية ما بين 7 و 8 مسلسلات، أهمها: “الهيبة 2″ للنجم تيم الحسن، و”هوا أصفر” لسولاف فواخرجي، و”باب الحارة” الجزء الثامن، فهل ستكون هذه الأعمال أقوى فنيًا وجودة ومنافسة للأعمال المصرية؟

نرصد في هذا التقرير آراء النقاد حول تلك الظاهرة، وكيف حدث هذا التنافس بين الدراما المصرية والعربية.

تقول الناقدة ماجدة موريس: إن هناك أعمالًا عربية سورية قوية وأخرى ضعيفة، فمثلًا “باب الحارة” وصفه الكثيرون بالضعيف فنيا في بعض أجزائه الأخيرة، مثلما قيل عن مسلسل “ليالي الحلمية” الجزء السادس وأنه لا ينتمي لأجزائه السابقة، مضيفة أن مسلسل “الهيبة” كان أول إنتاج له في 2017، وجذب الجمهور بقوة في العرض الأول والثاني والثالث له على القنوات الفضائية، وفيه نوع من إعادة تقديم تيم حسن بشكل جديد للناس، بالإضافة للمشاهد الذي تم تصويرها في أماكن طبيعية مميزة، وهذه منافسة قوية تصب في صالح الدراما.

وأضافت موريس: من دون المنافسة لن يستطيع صناع الدراما المصرية الاجتهاد أبدًا وتطوير أنفسهم وتقديم أعمال أفضل للجمهور، لافتة إلى أنه لا يمكن القول إن الدراما المصرية لم تعد خالية من الممثلين العرب السوريين واللبنانيين، وكذلك الدراما اللبنانية، والمشاهد هنا يريد رؤية أي عمل مصري يحقق نجاحًا يتم عرضه فورًا على الشاشات العربية مثل دبي وغيرها.

واشارت الى ان مسلسل “الهيبة” العام الماضي هو العمل العربي الوحيد الذي استطاع التفوق على أعمال درامية مصرية كثيرة، لكن هناك مسلسلات كانت مميزة، مضيفة أن الدراما المصرية تسير في طريق صحيح في السنوات الاخيرة لكن نحتاج لتطوير الموضوعات وتنوعها الفترة المقبلة.

ويرى الناقد أحمد سعد الدين أن المنافس الأساسي للدراما المصرية منذ سنوات طويلة هي الدراما السورية، ومنذ اندلاع الحرب في سوريا تقلصت الأعمال التلفزيونية فيها بشكل كبير، ولم تعد قادرة على منافسة الأعمال المصرية. وأضاف: أن الدراما المصرية ينتج منها حوالي 40 مسلسلًا كل عام، لكن نجد فيها مسلسلًا مميزًا أحيانًا.

ونوه إلى أن هناك ممثلين عربا ناجحين، مثل: جمال سليمان وتيم الحسن، لكن شهرتهما الأكبر اكتسباها من مصر في مسلسلي “حدائق الشيطان” و”الملك فاروق” لتيم الحسن، فمصر هي الأساس في المنطقة العربية بأكملها، مضيفًا أن الدراما العربية ما زالت جيدة، لكنها لا تنافس أبدًا مستوى الدراما المصرية، مؤكدا أن هناك قاعدة أساسية “كلما زاد العدد قلت الجودة الفنية”، وذلك ماكنا نراه منذ سنوات مسلسلات “الفرسان” و”ليالي الحلمية” وغيرهما من الأعمال الدرامية المميزة، لكن حاليًا زاد العدد كثيرا فقلت جودة المسلسلات بسبب استحواذ النجم او بطل المسلسل على 60 في المئة من ميزانية العمل، وباقي التكلفة الإنتاجية على باقي فريق العمل وعناصره المختلفة، لكن في سوريا ما زالت تسير الأمور بالنهج القديم، فالممثلون لا يتقاضون أجرًا أكثر من 40 في المئة، و60 في المئة تنفق على تكلفة المسلسل نفسه، لذلك يظهر المسلسل السوري بشكل جيد للغاية.

أما الناقد محمود قاسم فيرى أن المسلسلات الشامية أو السورية أصبح لها جمهور مختلف عن المسلسلات المصرية المليئة بالنمطية والتكرار في الموضوعات، خاصة اللكنة الشامية المختلفة عن أي لهجة مصرية، وفي فترة ما قبل الحرب الأهلية في سوريا الدراما السورية كانت مسيطرة عن المصرية في الوطن العربي.