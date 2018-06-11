تنافس محموم بين «الإسكان» والشركات على عملاء العاصمة الإدارية

بدور إبراهيم:تبدأ مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم تخصيص وحدات المرحلة الأولى لمشروع «سيليا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام على 500 فدان للعملاء الذين سددوا مبلغ جدية الحجز.وكانت المجموعة قد حددت مساء أمس موعدًا نهائيًا لتلقى آخر مبالغ دفعات جدية الحجز، بـقيمة 40 ألف جنيه للشقة، و1

بدور إبراهيم:

تبدأ مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم تخصيص وحدات المرحلة الأولى لمشروع «سيليا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام على 500 فدان للعملاء الذين سددوا مبلغ جدية الحجز.

وكانت المجموعة قد حددت مساء أمس موعدًا نهائيًا لتلقى آخر مبالغ دفعات جدية الحجز، بـقيمة 40 ألف جنيه للشقة، و100 ألف للفيلا.

يأتى ذلك فى وقت تطرح فيه وزارة الإسكان بعد إجازة عيد الفطر أولى وحدات الحى السكنى «R3» الذى تنفذه بالعاصمة الإدارية، ويبدأ سعر المتر من 11 ألف جنيه حسب تصريحات مصدر مسئول لـ«المال».

و أشار المصدر إلى أن الوحدات كاملة التشطيب وبمستوى مميز ومساحات متنوعة وتسلم خلال عام، ويتمثل نظام السداد فى دفع %10 مقدم حجز والتقسيط على 5 سنوات، كما تتاح آلية السداد وفقا لنظام التمويل العقارى.

وكانت شركة «طلعت مصطفى» تعتزم طرح وحدات «سيليا» للتخصيص عقب إجازة العيد، إلا أن الإقبال على سداد دفعات الحجز دفعها إلى بدء التخصيص.

ويتراوح سعر المتر الأولى فى المشروع بين 16 إلى 20 ألف جنيه، كاملة التشطيب، وتتيح الشركة أنظمة تقسيط على 4 و6 و8 و10 سنوات، ويستكمل العميل دفعة الحجز إلى 4 و%5 من سعر الوحدة كشرط للتخصيص، ويسدد الباقى على دفعات متساوية فى صورة أقساط شهرية وسنوية، إما نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، أو تحويل أو إيداع بنكى بحساب.

وتتراوح مساحات الشقق بين 77 – 176 مترا، والفيلات من 190 مترا «رباعى» و234 «ثنائى» و259 و310 و341 مترا للفيلا المستقلة.

ويتضمن المشروع منطقة ترفيهية خاصة، بينها مسرح رومانى، وناد ومدرسة، ووحداته السكنية مزودة بأنظمة ذكية تتيح التحكم فى نظام الإنارة عن طريق حساسات الحركة، ونظم تهوية وتكييفات تتحكم فى درجات الحرارة المثالية، ونظام آمان ذكى، والمشروع مصمم باستخدام تقنيات حديثة للتقليل من الآثر البيئى.



