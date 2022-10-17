تنافس لافت بين المطورين العقاريين فى التعاقد مع مشغلى المدارس الدولية بالمشروعات

شهد العام الحالى تسابقًا لافتًا بين شركات التطوير العقارى، لاقتناص موافقات من مجموعة من مقدمى خدمة التعليم، سواء الأجنبية أو المحلية، بهدف إنشاء مدارس تعليم دولى بداخل المشروعات العقارية المتكاملة، فى خطوة تؤكد تميز المشروعات وتحقيق القيمة المضافة.

ومن الملاحظ أن المنافسة بين المطورين أجبرتهم على التعاقد مع علامات تعليمية شهيرة تدخل السوق المحلية لأول مرة، لرغبتهم فى تحقيق قيمة مضافة للمشروع نفسه، إلى جانب تقديم خدمة تعليمية جديدة لأول كرة بالسوق.

وترصد «المال» فى السطور القادمة، خطط عدة شركات تطوير عقارى لإنشاء مدارس دولية بداخل مشروعاتهم العمرانية المتكاملة، ومنها «سوديك» التى وقعت مع تحالف فنلندى بريطانى لإنشاء مدرسة فى سوديك إيست.

أما شركة عربية القابضة فتعاقدت مع مدارس تنوير لإقامة مدرسة بمشروع صن كابيتال غرب القاهرة، وكذلك نفس الخطوات من شركات مكادى هايتس ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

بداية، وقعت شركة عربية للتنمية والتطوير العقارى عقدًا مع «تنوير» لبناء وتشغيل مدرسة دولية شاملة لجميع المراحل التعلمية داخل مشروع Sun Capital أكتوبر بغرب القاهرة.

وتعتزم شركة عربية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليون جنيه لصالح بناء المدرسة الدولية بالمشروع، إذ سيتم بناء المدرسة على مساحة إجمالية تقدر بـ18 ألف متر مربع بمشروع Sun Capital، ومن المتوقع أن تنتهى أعمال بناء المدرسة فى نصف العام المقبل 2023.

قال المهندس طارق شكرى، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقارى، إن الشركة ستستمر فى تطوير مشروع Sun Capital من جميع الأنشطة، وأهمها التعليمية بكل مراحلها المختلفة، إذ إن توقيع عقد الشراكة لبناء مدرسة دولية داخل المشروع سيتم بأحدث الإمكانيات التعليمية بجودة عالمية.

«أو ويست»

وفى السياق نفسه، وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، 3 اتفاقيات لإقامة مدارس فى مشروع O West غرب القاهرة، كان آخرها مع مدارس نرمين إسماعيل (NIS)، لتطوير مدرسة دولية تضم جميع المراحل (K-12) .

وبموجب الاتفاقية ستطور (NIS) مدرستين جديدتين، وستتولى الإشراف الإدراى والتنفيذى للمدارس.

«أوراسكوم للتنمية»..3 نوعيات تظهر فى «O West» غرب القاهرة

كانت «أوراسكوم للتنمية» وقعت اتفاقية شراكة مع أحد المستثمرين الأجانب فى فبراير الماضى، لإقامة مدرسة Kent College البريطانية، التى تعد من أفضل 10 مدارس فى المملكة المتحدة، بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه.

وتعد مصر ثانى دولة خارج المملكة المتحدة تعمل بها مدرسة Kent College فى منطقة الشرق الأوسط، إذ تعمل أيضا فى مدينة دبى وقريبا فى هونج كونج.

كما وقعت أوراسكوم اتفاقية لإنشاء مدرستىن (ساكسونى الألمانية الدولية) SIS و«بريتيش» كولومبيا الكندية (BCCIS) مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA) بنفس المشروع بإجمالى استثمارات تصل إلى 450 مليون جنيه.

«مدينة نصر» و«أستن كولدج»

ووقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عقد شراكة مع مدارس أستن كولدج الدولية لإقامة أول مدرسة لها فى مشروع تاج سيتى لخدمة قاطنى المشروع.

وتعد مدارس أستن كولدج الدولية إحدى مشروعات شركة التعليم المتوازن (BalancED) التى تتبع نظام التعليم البريطانى (IGCSE) ومن أولى المدارس التى تطبق فكرة التحول الرقمى فى التعليم، من خلال الشراكة مع مايكروسوفت مصر.

«مدينة نصر للإسكان» تتفق مع «أستن كولدج» لافتتاح فرع بـ«تاج سيتى»

ويأتى الإعلان عن المدرسة الجديدة فى إطار رؤية شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير للتوسع فى القطاع الخدمى، بهدف توفير حياة متكاملة لقاطنى مشروعاتها وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وتقع المدرسة على مساحة 20 ألف متر مربع بمشروع تاج سيتى بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 1800 طالب، وتم تصميمها من قبل شركة جينسلر العالمية Gensler -وفقًا لأحدث النظم العالمية لتحقيق عناصر الآمان والأهداف التعليمية.

وقال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، إن شركته أحد أقدم المطورين العقاريين بخبرة أكثر من 60 عامًا، كما أنها مهتمة بالاستثمار فى الأجيال، خاصة فى مجال التعليم، ويأتى التعاون مع «أستن كولدج» الدولية تجسيدًا لهذه الرؤية.

وقالت سلمى البكرى، رئيس مجلس إدارة مدارس أستن كولدج الدولية، إن الأخيرة تهدف إلى بناء نظام تعليمى قوى يعتمد على البحث العلمى، من خلال التحول الرقمى والتكنولوجى مع الاحتفاظ بالقيم الإنسانية التى تنمى مهارات وإبداعات الطلاب.

وتابعت أن الشركة تهدف أن تصبح مدارس أستن كولدج نموذجًا عمليًا لتطبيق التحول الرقمى فى التعليم، سينفذ ذلك عبر مسارات تدريبية وإتاحة منصات ومعامل افتراضية فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والبرمجيات، فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين للمشاركة فى مسابقة Microsoft Imagine cup Junior .

«مكادى هايتس»

كما اتفقت مدينة مكادى هايتس، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة فى البحر الأحمر، مع مدارس وحضانات متروبوليتان، التابعة لمجموعة سانت فاتيما التعليمية، لافتتاح أول فروعها لمرحلة ما قبل التعليم الأساسى فى محافظة البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.

«مكادى هايتس» تتعاون مع «متروبوليتان» لتوفير الخدمة فى المدينة

وتأتى هذه الاتفاقية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتربوية متطورة تسهم فى تعزيز نموذج المدن المتكاملة التى تتمحور حول احتياجات عملائها، وتتبنى مفهوم التكامل النموذجى وفقًا لأحدث نظم التعليم الدولية، التى تتضمن أساليب متنوعة للتعلم.

ومن المقرر إنشاء مرحلة ما قبل التعليم الأساسى على مساحة 1000 متر مربع لتتسع لأكبر عدد من الأطفال من سكان مكادى هايتس والمناطق المجاورة، على أن تبدأ الدراسة فيها فى العام الدراسى 2023/ 2024.

كما سيتم افتتاح 5 فصول للفئات العمرية حتى سن 5 سنوات، ليتمتعوا بخدمات تعليمية بأعلى جودة عالمية.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدينة مكادى هايتس، إن الاتفاقية مع متروبوليتان بمثابة بداية للتعاون مع مدارس وحضانات متروبوليتان للمزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة، والتى تتماشى مع خطتنا المستقبلية لتقديم المزيد من الخدمات الحيوية بالمدينة.

وتعد مرحلة ما قبل التعليم الأساسى لمتروبوليتان إحدى مدارس مجموعة سانت فاتيما التعليمية، والتى تتمتع بـ 70 عامًا تقريبًا من الخبرة فى التعليم الخاص منذ عام 1954 من قبل أحد رواد التعليم الخاص فى ذلك الوقت، فؤاد حبيب.

وبدأت مجموعة سانت فاتيما بممارسة أعمالها من خلال المدارس، ثم اتسعت خبرتها لتشمل مؤسسات التعليم العالى ومدارس ما قبل الروضة، ونجحت فى تخريج أكثر من 138,000 طالب، كما تضم أكثر من 1700 متخصص يعملون فى مؤسساتها العشرة.

جدير بالذكر، أن مدينة مكادى هايتس تقع فى خليج مكادى بمحافظة البحر الأحمر، على إجمالى مساحة 3.75 مليون متر مربع، على بعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولى، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة، و40 دقيقة من مدينة الجونة.

وقد تم بيع ما يقرب من 1000 وحدة سكنية حتى الآن، وتمثل نسبة العملاء الأجانب حوالى أكثر من %36 من مبيعات المدينة، ما يدل على الثقة فى مدن أوراسكوم للتنمية والتى تتميز بالجودة العالمية اعتمادًا على خبرة ممتدة فى 7 دول.

«سوديك شرق القاهرة»

أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» فقد وقعت اتفاقية مع التحالف الفنلندى البريطانى «فبك» للاستثمار «FBC investment»، ومؤسسة الحلول التعليمية الفنلندية الدولية «FGES» لإنشاء أول مدرسة فنلندية بريطانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتى هذا التعاون انطلاقًا من التميز العالمى لمنظومة التعليم الفنلندى، باعتباره نظام التعليم الأول والأشهر عالميًا، إذ يطبق النظام الفنلندى مفهوم (phenomenon-based learning) وهو التعلم القائم على التركيز على تنميه مهارات الطلاب بشكل شامل بدلًا من التعلم التقليدى القائم على دراسة المواد المختلفة بشكل منفصل، لمواكبة العالم الرقمى سريع التطور.

وبحسب سوديك تتضمن الاتفاقية تأسيس المدرسة الفنلندية البريطانية «FBS» على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع فى سوديك إيست والمقام على مساحة 655 فدانًا، ومن المقرر افتتاح المدرسة فى 2023.

جدير بالذكر أن المدرسة الفنلندية البريطانية سوف تعمل فى إطار اتفاقية تآخى مع مدرسة ESPOO الدولية فى فنلندا، وستطبق FBS طرق التدريس الفنلندية من قبل مديرين ومعلمين من دول مختلفة، على أن يتم التدريس باللغة الإنجليزية، إضافة لتقديم الدعم فى تطبيق نظام البكالوريا الدولية IB والنظام البريطانى.

أما المخطط العام لمشروع ميڤيدا التجمع الخامس التابع لشركة إعمار مصر فقد تضمن عيادات وخدمات الطبية تحمل اسم «Healthcare City» ذلك إضافة إلى مدارس دولية توفر خدمات تعليمية فريدة مثل مدرسة ريبتون الإنجليزية ومدرسة ESNK الألمانية.

«تطوير مصر»

وفى العام الماضى، أعلنت شركة تطوير مصر تنفيذ منطقة تعليمية متكاملة على مساحة 90 فدانا، فى مشروعها بلومفيلدز بمدينة المستقبل بعد استقطاب جامعات ومدارس دولية رائدة.

كما أسندت لتحالف البنك التجارى الدولى CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال مهام إعداد دراسة جدوى للمنطقة والترويج لها لدى المستثمرين.

وكانت التكلفة الاجمالية حينها تقارب 10 مليارات جنيه، ومن المخطط إقامة مقر لجامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا الأمريكية على مساحة 16 فدانا، ومساحة بنائية تقدر لـ40 ألف متر.

وتبلغ اجمالى استثماراتها 2 مليار جنيه، بسعة طلابية 3300 طالب، بخلاف فرع كنجز كوليدج البريطانية، ستقوم كينجز كوليدج بتقديم مدرستين على مساحة 14 فدانا، واحدة تعمل بنظام تعليم بريطانى والأخرى بنظام تعليم امريكى، يسعة طلابية إجمالية للمدرستين حوالى 3000 طالب باستثمارات 800 مليون جنيه، بمساحة بنائية تقارب 28 ألف متر.

وتبلغ استثمارات الجزء الخاص بمدرسة نارمر أمريكان كوليدج 400 مليون جنيه على مساحة 6 أفدنة، وتضم 1800 طالب، بمساحة بنائية 21 ألف متر.

فيما قال جون سعد، خبير الاستثمار العقارى، إن السوق العقارية فى مصر كبيرة للغاية وتضم عدة مشروعات جديدة فى ظل التنمية العمرانية اللافتة، وهو ما يجبر كبار المطورين على إيجاد ميزة إضافية فى مشروعاتهم لجذب العملاء، ومن تلك العوامل التخطيط على أعلى مستوى لتنمية وتطوير المنطقة الخدمية فى المشروعات المتكاملة.

وضرب مثالاً ببعض المشروعات التى تشهدها السوق مؤخرًا، ومنها مشروع «بلومفيلدز» التابع لشركة تطوير مصر التى أعلنت عن تخطيط منطقة تعليمية بداخل المشروع، مخصصة للمدارس الدولية والجامعات العالمية، وهى خطوة عززت من قوة المشروع وتعمل على جذب مزيد من العملاء.

وأوضح أن أغلب المطورين بدأوا السير فى هذا النهج عند التخطيط لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، عبر تكليف المكاتب الاستشارية العالمية بدراسة كل مكونات تطوير المنطقة الخدمية ما بين المولات التجارية والتعليم والصحة، مع استقطاب علامات تجارية مشهورة لإدارة تلك المكونات.