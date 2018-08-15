تنازل رؤساء شركات الطيران عن حصصهم في الأرباح

المال – خاص تنازل رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطيران وأعضاء مجالس الإدارة، عن حصصهم في الأرباح المقررة لهم في الجمعيات العمومية لتلك الشركات دعماً للمراكز المالية للجهات التي يمثلونها. وقال بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "تضامناً مع توجيهات وزارة…

المال – خاص

تنازل رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطيران وأعضاء مجالس الإدارة، عن حصصهم في الأرباح المقررة لهم في الجمعيات العمومية لتلك الشركات دعماً للمراكز المالية للجهات التي يمثلونها.

وقال بيان صحفي، اليوم الأربعاء: “تضامناً مع توجيهات وزارة الطيران المدنى فى الفترة الحالية فى تدعيم الشركات التابعة للوزارة لتحقيق أفضل النتائج وأعلى مستويات الأداء وكذا تصويب الأوضاع المالية للعاملين ومراعاة البعد الإجتماعي للفئات محدودة الدخل وتضامنا مع تلك التوجيهات ورغبة في المشاركة فقد رأى رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة وأعضاء مجالس الإدارة بها التنازل عن حصصهم فى الأرباح المقررة لهم بالجمعيات العامة لتلك الشركات دعما للمراكز المالية للجهات التى يمثلونها”.