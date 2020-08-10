«تم تركيب المكيفات والمدافئ والتلفزيونات».. الصين : تحسين مرافق المساجد بمنطقة الإيغور

وذلك من أجل توفير ظروف أفضل وأكثر راحة للمسلمين لأداء الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية

ظلت منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين تعمل على تحسين مرافق المساجد فيها بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، وذلك من أجل توفير ظروف أفضل وأكثر راحة للمسلمين لأداء الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية.

وتم تركيب المكيفات والمدافئ والتلفزيونات في جميع المساجد في المنطقة، تزامنا مع استخدام جميع الحمامات والمكاتب التي بُنيت أو توسعت حديثا، حسبما ذكر السلطات المحلية.

وقال مامات أحات، إمام مسجد راستجاما في مدينة آكسو بولاية آكسو بالمنطقة، إن مسجد راستجاما بُني من الخشب والطين في ثمانينات القرن الماضي، حيث تهالكت بعض المرافق مثل مرافق المياه والكهرباء والتدفئة بمرور السنين، “وكان جميع المصلين يودون إصلاح المسجد وتحديث مرافقه”.

وفي عام 2017، خصصت الحكومة المحلية أرضا بمساحة حوالي 5300 متر مربع لإنشاء مسجد جديد، حيث تبلغ مساحة قاعة الصلاة بالمسجد الجديد 1400 متر مربع ويمكنها استيعاب 1200 شخص للصلاة في ذات الوقت.

وقال مامات أحات: “لدينا الآن مكيفات في الصيف ومدافئ في الشتاء، إضافة إلى المراحيض الدافقة”، مشيرا أن مرافق المسجد الجديد تطورت بشكل كبير مقارنة مع المسجد القديم والجميع يدركون ذلك. مسجد في منقطة شينجانغ

وتم إعادة بناء مسجد تاووغازي في محافظة لوب بولاية هوتان بالمنطقة، أيضا بعد أن تشققت جدران قاعة الصلاة به وصار المسجد القديم خطيرا للغاية بعد أن ظل يستخدم على مدار 40 سنة.

وذكر إمام المسجد أحمد محمود أن المسجد الجديد ذو هيكل معماري حديث يمكنه مقاومة زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، مضيفا: “أن المسجد الجديد دافئ في الشتاء وبارد في الصيف بعد تركيب المكيفات الهوائية ونظام التدفئة تحت البلاط”.

وقال محمود أوسمان مدير لجنة الشؤون القومية بالمنطقة، إن بعض المساجد الصغيرة والقديمة تهالكت بمرور السنين وصارت خطيرة. وبناء على طلب مقيمي الشعائر الدينية المحليين، عملت حكومة منطقة شينجيانغ على إعادة بناء المساجد القديمة والمتداعية أو صيانتها أو نقلها أو توسيعها خلال السنوات الأخيرة، وذلك من أجل التيسير على المسلمين ليؤدوا الصلاة فيها، ما لقي ترحيبا من رجال الدين ومقيمي الشعائر الدينية.

هذه المادة منقولة عن وكالة الأنباء الصينية شينخوا حسب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال