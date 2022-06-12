«تم تحقيق اكتشافات مؤخرا».. رئيس الوزراء يتابع خطط استخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلي الشركات العالمية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات، للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الدولة بمختلف المناطق، وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري.

وتابع مدبولي أن ذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني، واحتلال مكانة مرموقة في سوق الفوسفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية في مختلف أرجاء البلاد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها في مجال استخراج وتوفير خام الفوسفات، وقد أثمرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات التعدينية خلال الفترة الأخيرة في بعض مناطق الجمهورية.

وتم التأكيد على أن ذلك يشكل طفرة نوعية ونقلة كبيرة في مجال إنتاج خام الفوسفات، ويتماشى مع الخطة الطموحة لتحديث قطاع التعدين في مصر التي وضعتها الوزارة؛ من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة القطاع التعديني في الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية، وبما يتناسب مع إمكاناته الحقيقية في ضوء “رؤية مصر 2030”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الخطط الاستراتيجية المستقبلية لزيادة مناطق الإنتاج في الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة الطموحة في إنشاء المجمعات الصناعية للأسمدة الفوسفاتية، وكذلك الفرص المتاحة للاستثمار، لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري.