تم تحديد أعداد الطائرات والوجهات .. رئيس الوزراء يتابع جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران، ووليد عبدالله عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

في بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لتأكيد حرص الدولة على تبني كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة.

ولفت إلى أن الحكومة قامت ومازالت تقوم باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم هذا القطاع الذي يعد شرياناً رئيساً للاقتصاد القومي.

ونوه وزير السياحة والآثار لما تم عقده من اجتماعات تنسيقية عدة في وزارة الطيران المدني مع الجهات المعنية بشأن الطيران منخفض التكاليف، وأوضح أنها أسفرت عن تحديد أعداد الطائرات التي سيتم البدء بسيرها، والجهات والوجهات التي ستعمل بها بما يساهم في تحقيق المستهدف، لاسيما في سد العجز في السياحة الداخلية.

واستعرض الطيار محمد منار وزير الطيران المدني موقف أعمال تطوير عدد من المطارات لاسيما شرم الشيخ وسفنكس الدولي، وتهدف إلي النهوض بقطاع الطيران المدني ودعم قطاع السياحة وحركة التجارة.

وقال إن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات، وأعمال تطويره تستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، فضلاً عن تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي حيث سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلاً عن خدمة حركة الصادرات.