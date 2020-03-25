تميم يونس يواجه «الحظر» بفيديوهات طريفة

نشر المخرج تميم يونس ، صاحب أغنية “سالمونيلا ” (علشان تبقي تقولي لأ) التي أثارت جدلا واسعا منذ انطلاقها بداية 2020 ، مجموعة فيديوهات كوميدية له على تطبيق “TIK TOK ” الشهير يدعو فيها الى عدم نزول المواطنين للكافيهات والتجمعات منعا لانتشار فيروس «كورونا المستجد».

كما استعراض بعض الأفكار الكوميدية لكيفية قضاء أوقات الفراغ أثناء فترة حظر التحرك ومنها اقتراح طريقة لتقشير البيض .

واستخدم تميم يونس في هذه الفيديوهات عدة خدع للتصوير والمونتاج الطريفة، فقام في بعضها بالظهور بشخصيتين تتحاوران معا.

جدير بالذكر أن أغنية ” سالمونيلا ” للمخرج تميم يونس حققت نسبة مشاهدة زادت عن 9 ملايين مشاهدة على موقع ” يوتيوب خلال أول 10 أيام فى 2020 ، ووصلت حتى يوم 25 مارس 2020 إلى 33,060,626 مشاهدة على اليوتيوب .

كما قدم المخرج تميم يونس العديد من الإعلانات التلفزيونية الشهيرة من إخراجه مثل إعلان “مولتو” الأخير من بطولة الثلاثي ماجد الكدواني وأحمد مالك وروبي الذين قدموا على مدار أكثر من دقيقة أغنية دعائية بعنوان “باظت خالص” وحقق الإعلان نسبة مشاهدة عالية ، وتداول رواد السوشيال ميديا جملة ” باظظ خالص ” وحققت شهرة كبيرة .

كما قدم يونس إعلانا مؤخرا أثناء الحظر لشركة فودافون بعنوان خليك فى البيت واحنا نسليك “زهقان من قعدة البيت؟.. اتسحل على TikTok

وقد قدم فى العام الماضى إعلانا آخر لشركة فودافون ظهر فيه تميم يونس بـ ٦ شخصيات مختلفة .