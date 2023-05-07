تميم الضوى: 263 شركة صدرت منتجات غذائية إلى السوق الأمريكية خلال 2022

كشف تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن السوق الأمريكية تعد أكبر مستورد للغذاء عالميا بنسبة 10% من إجمالي حجم الواردات الغذائية المصنعة وبقيمة 160 مليار دولار، مؤكدا أن مصر والولايات المتحدة تمتلكان علاقات جيدة على المستوى السياسي والاقتصادي وترتبطان باتفاقيات تجارية تساهم في زيادة تنافسية المنتج المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، وذلك في إطار سلسلة من الفاعليات التي ينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة بمناسبة انعقاد معرضFancy Food خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن مشاكل سلاسل الإمداد العالمية التي ظهرت مؤخرًا بعد جائحة “كوفيد_19” والحرب الروسية، دفعت الجانب الأمريكي للسعي نحو تنويع مصادر غذائه، هذا إلى جانب أن انخفاض تكلفة الشحن من مصر لأمريكا ساهم في توجهبعض المستوردين الأمريكيين إلى السوق المصرية للحصول على احتياجاتهم.

وأوضح أن معدلات نمو الصادرات المصرية الغذائية إلى السوق الأمريكية في تزايد مستمر، حيث مثلت تحو 85 مليون دولارفي 2014، في حين قفزت لنحو 277 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 24% مقارنة بما كانت عليه في 2021.

ونوه إلى أن إجمالي الصادرات المصرية الغذائية إلى السوق الأمريكي في الفترة من 2014 إلى 2022، بلغ نحو 1.418 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني بقائمة أهم الدول المستوردة لمنتجات القطاع بنسبة 6.7% من الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 263 شركة، من بينها 133 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار في 2022، وذكر أن 15 سلعة تستحوذ على 92% من صادرات الصناعات الغذائيةالمصرية للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 254 مليون دولار خلال 2022، يأتي على رأسها النباتات الطبية والعطرية بقيمة 41 مليون دولار وبنسبة 15% من إجمالي الصادرات، تليها الأسماك والقشريات بقيمة 40 مليون دولار وبنسبة 15%، تليها خضار مجمد بقيمة 36 مليون دولار بنسبة 13%، ثم محضرات خضر بقيمة 29 مليون دولار بنسبة 11% من إجمالي الصادرات.

وأضاف أن مصر صدرت فراولة مجمدة لأمريكا بقيمة 19 مليون دولار خلال 2022، مثلت نحو 7% من إجمالي الصادرات،كذلك صدرت خمائر بقيمة 14 مليون دولار بنسبة 5%، ومواد زلالية بقيمة 13 مليون دولار بذات النسبة، وعصائر بقيمة 12 مليون دولار بنسبة 4%، وملح بقيمة 11 مليون دولار بذات النسبة، وزيوت وراتنجات عطرية بقيمة 10 ملايين دولار بنسبة 4%.

وأوضح الضوى أن صادرات مصر من البصل المجفف لأمريكا بلغت 9 ملايين دولار خلال العام الماضي بنسبة 3% من إجمالي الصادرات، وبطاطس مجمدة بقيمة 5 ملايين دولار، بنسبة 2%، وخضار مجفف بقيمة 5 ملايين دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة 5 ملايين دولار، وخضار مخلل بقيمة 5 ملايين دولار.