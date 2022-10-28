«تموين وسط» بالإسكندرية تضبط سجائر متنوعة مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين وسط، أمس الخميس، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وأحمد هيبة مفتش الإدارة حملات بنطاق الإدارة، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وعلى السلع المجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات عن الآتى:

تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط التحفظ على عدد 270 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تحذير وزارة الصحة بإجمالى عدد 5400 سيجارة.

وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.