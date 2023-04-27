«تموين وزراعة» الإسكندرية تتابعان بداية موسم توريد القمح

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمهندسة أماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين عدة جولات تفقدية لمواقع استلام الأقماح المحلية لهذا العام.



وتم تفقد أعمال لجان الاستلام التي تتكون من عضو من مديرية التموين و التجارة الداخلية رئيسا و عضو من مديرية الزراعة و عضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من الجهة المسوقة و عضو من جمعية القبانية و عضو من البورصة السلعية كأعضاء .



بدأت الجولات بزيارة إلى صومعة الكينج مريوط حيث تم متابعة أعمال لجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة و وزنها و اخذ عينات للفحص و تحديد الرتبة و التفريغ على النقرة و شرح وافى على لوحة التحكم للتحكم فى التخزين و التقليب و التهوية و شفط الأتربة من الخلايا و الصرف .



و توالت الجولات إلى بنكر شمال القاهرة و بنكر جنوب القاهرة و متابعة عمليات و آليات التوريد .



وفى نهاية الجولات صرح المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بأنه يتوقع موسم توريد مميز هذا العام نظرا الاستعدادات و السعات التخزينية المعدة لهذا الشأن .