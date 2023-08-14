«تموين مطروح»: طرح 400 كرتونة سجائر «كليوباترا» بالسعر الرسمي تحت إشراف المديرية

أكدت هند مساعد مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة مطروح، أنه تم بداية من صباح اليوم الاثنين، بيع السجائر المحلية صنف كليوباترا بالسعر الرسمي في جميع مدن المحافظة من خلال 16 تاجر جملة “موزع” تم تحويلهم إلي تجار تجزئة لبيع السجائر، وذلك بعد الزيادات غير المبررة التي كانت تحدث خلال الفترة الماضية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تم طرح السجائر المحلية بالسعر الرسمي تحت إشراف مديرية التموين في مطروح، وتواجد مفتش تمويني عند كل تاجر جملة سجائر، كاشفة أنه تم الاتفاق مع شركة الشرقية للدخان على زيادة حصة السجائر المطروحة في محافظة مطروح إلي الضعف، والتي تم استلامها صباح اليوم بنحو 400 كرتونة سجائر.

وأضافت مساعد أن حصة محافظة مطروح كانت في السابق تتراوح من 150 إلى 200 كرتونة في الأسبوع، والتي كانت لا تكفي احتياجات المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى خلق سوق سوداء، وارتفاع سعر البيع بشكل مبالغ فيه.

وأكدت مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح أنه تم طرح علبة سجائر كليوباترا بسعر 24 جنيها للجملة، و25 جنيهًا للمستهلك، موضحة أن العلبة كانت قد وصلت خلال الأيام الماضية إلى 55 جنيهًا.

ولفتت إلى أن السبب وراء تحويل تجار جملة السجائر إلى تجار تجزئة هو عدم تسريب السجائر إلى السوق السوداء خاصة في مناطق “براني”، و”النجيلة”، و”رأس الحكمة”.

وأوضحت أنه تم شطب اثنين من تجار بيع السجائر لقيامهما ببيعها بسعر أعلى من الرسمي خلال الأسبوع الماضي، حيث قاما بطرح صنف كليوباترا بسعر 55 جنيهًا.

يشار إلى أن أسعار السجائر تشهد زيادات كبيرة خلال الشهور الماضية، والتي أصبحت لها سوق سوداء، ويتم بيعها بضعف سعرها المعلن من قبل الشركات المنتجة لها.