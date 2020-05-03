الإسكندرية

تموين مطروح تنفذ مبادرة توصيل السلع والخبز لمقار إقامة المواطنين

ويتم ذلك من خلال سيارات متحركة تمت الاستعانة بها من مصنع الوجبة للتيسير على المواطنين لصرف المقررات التموينية وفرق نقاط الخبز دون الذهاب إلى المنافذ منعا من التزاحم
معتز محمود 10:28 ص, الأحد, 3 مايو 20 10:28 ص, الأحد, 3 مايو 20

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أطلقت مديرية تموين مطروح مبادرة بتيسير توصيل الخبز والسلع التموينية وفرق نقاط الخبز التى تصرف على البطاقه التموينية إلى أماكن إقامة المواطنين خاصة مع أول شهر مايو والمساهمة فى عدم نزولهم إلى المنافذ مع الحرص على التباعد وعدم الازدحام ، وتنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وقام اليوم المهندس السيد أحمد ابو اليزيد ، مدير مديرية تموين مطروح وكيل الوزارة بالمرور علي المنافذ الثابتة والمتحركه الخاصه بتوزيع المقررات التموينية على المواطنين لمقار اقامتهم لعدم التزاحم أمام المجمعات ومحلات توزيع السلع.

سيارات متحركة تمت الاستعانة بها من مصنع الوجبة

ويتم ذلك من خلال سيارات متحركة تمت الاستعانة بها من مصنع الوجبة للتيسير على المواطنين لصرف المقررات التموينية وفرق نقاط الخبز دون الذهاب إلى المنافذ منعا من التزاحم.


كما تم تكليف أصحاب المخابر بتدبير كراسي الجلوس المواطنين على مسافات امام المخابز على أن يكون هناك تباعد بين المواطنين.

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بقلم معتز محمود

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