«تموين مطروح» تضبط 53 مخالفة خلال حملات على الأسواق

تمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملات تموينية من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبراني، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات .

وصرح حسن الشيباني مديرعام مديرية تموين مطروح بأنه بناء على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة ومتابعة قيام المخابز البلدية والمنشأت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه؛ فتم ضبط ٥٣ مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى.

مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة

وأضاف أن ذلك قد تم بالتنسيق كذلك مع قسم مباحث التموين تمكنت حملة تموينية من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية.

وكانت المخالفات المضبوطة كالتالي:

١٣ مخالفة استخدام ميزان بالمحل او المنشأة غير مدموغ ، و٧ مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية ، و٢٣ مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و٤ مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر ، و٣ مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة ، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز ، ومخالفتين أخرتين.

وأضاف مديرعام مديرية تموين مطروح أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف .