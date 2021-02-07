«تموين مطروح» تضبط 422 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح؛ لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإحكام الرقابة على ومتابعة المعروض من السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي حرصا على سلامة وصحة المواطنين بالمحافظة.

ضبط محل يبيع سلعا منتهية الصلاحية

وصرح حسن الشيباني مدير عام تموين مطروح أن الحملة اسفرت عن ضبط أحد المحلات يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 422 علبة لمواد غذائية منوعة و3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين، و3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية لعمال الأغذية.. وتم التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وأوضح مدير عام تموين مطروح أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وشدد محافظ مطروح على استمرار الحملات التموينية على الأسواق، فى مراكز ومدن مطروح وضبط جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار الشيباني إلى أن مديرية تموين مطروح تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط كمية من المعلبات الغذائية منتهية الصلاحية مع تحرير 7 محاضر مخالفات.