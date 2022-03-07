«تموين مطروح» تضبط 28 مخالفة في حملة على المخابز الإفرنجية

شنت مديرية التموين بمطروح، برئاسة حسن الشيباني، حملة تموينية مفاجئة على المخابز الإفرنجية والدوارة بمدينة مرسى مطروح، وضبط 28 مخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق، ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

وأوضح مدير مديرية التموين بمطروح أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح تم تنظيم حملة تموينية ومدير إدارة الرقابة بالمديرية، وبعض من المفتشين وقوة من قسم مباحث التموين وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مطروح، وذلك للمرور على المخابز الدوارة والمخابز الإفرنجية للتأكد من وجود تراخيص والالتزام بالإعلان عن منتجاتها، والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بهذه المخابز وعدم إستخدام دقيق بلدي مدعم في عملية الإنتاج وذلك بنطاق مدينة مرسى مطروح.

أسفرت الحملة عن ضبط 28 مخالفة و6 مخالفات منشأة بدون ترخيص و15 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية و7 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الخبز الحر.

تم العرض على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذى وجه بالتنسيق بين مديرية تموين مطروح ومجلس مدينة مرسى مطروح لاتخاذ اللازم نحو استخراج تراخيص لتلك المخابز ليتسنى لها العمل بشكل قانوني وغلق المخابز المخالفة حال الامتناع عن الترخيص.

وأضاف أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.