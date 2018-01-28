تموين مطروح تضبط ٢٠ مخالفة بالعلمين

معتز محمودأعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، عن قيام حملة تموينية مفاجئة مكبرة علي مدينة العلمين على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، بناءً على توجيهات محافظ مطروح.أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٠ مخالفة عبارة عن مواد غذائية منوعة منتهية الصلاحية وعدم إعلان عن ال

معتز محمود



أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، عن قيام حملة تموينية مفاجئة مكبرة علي مدينة العلمين على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، بناءً على توجيهات محافظ مطروح.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٠ مخالفة عبارة عن مواد غذائية منوعة منتهية الصلاحية وعدم إعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية والبيع بأزيد من السعر المقرر لأحد مستودعات الاسطوانات، وبناءً عليه تم تحويل المخالفات إلى النيابة للتصرف والنظر.

ومن جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على بذل المزيد من الجهد لمفتشي التموين في مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين.

وأضاف محافظ مطروح بأن الحملات التموينية تضمن ضبط أسعار السلع المدعمة من الدولة، وذلك حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.