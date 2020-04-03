«تموين مطروح» تضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر

حيث سيتم التوزيع بواسطة 10 سيارات متنقله مخصصه لتوزيع الخبز وتم الاستعانه بسيارات مصنع الوجيه لتغطيه كافه المناطق وتم التنبيه علي مدير المجمع. بزيادة الكميه المنتجه لتكفي احتياجات المواطنين والمساعده في بقائهم في محال إقامتهم وعدم الذهاب والتزاحم امام المخابز ،

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مع تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية و مراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين و تطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة

صرح المهندس السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح انه بالتنسيق مع قسم مباحث تموين مطروح تمكنت حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط صاحب أحد محلات المستلزمات الطبية و بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر عبارة عن عدد 3325جوانتى طبي وعدد 30عبوة كحول اثيلي



وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات من المواد الغذائية و المنظفات الصناعية مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة و تم إرسالها الى قسم الشرطة المختص لإرسالها الى النيابة العامة للنظر و التصرف .

كما بدأت بعض مناطق محافظة مطروح جهودًا لتوزيع الخبز على المواطنين فى بعض المناطق لتخفيف التجمعات والتكدس أمام المخابز، ضمن جهود الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،وتمت الاستعانة بسيارات مصنع الوجيه لتغطية كافة المناطق، والتنبيه على مدير المجمع بزيادة كمية الخبز المنتجة لتكفي احتياجات المواطنين والمساعده في بقائهم في محال إقامتهم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مديرية التموين بالمحافظة بالتيسير على المواطنين، وتخفيف التجمعات أمام أفران الخبر ومنافذ صرف السلع التموينية.

بدوره أوضح المهندس السيد احمد ابو اليزيد مدير مديريه تموين مطروح أنه يتم توصيل الخبز على المنازل والعمارات لكل المواطنين .

التوزيع بواسطة 10 سيارات متنقلة مخصصة لتوزيع الخبز

وسيتم التوزيع بواسطة 10 سيارات متنقله مخصصة لتوزيع الخبز، وتمت الاستعانه بسيارات مصنع الوجيه لتغطيه كافه المناطق وتم التنبيه علي مدير المجمع. بزيادة الكميه المنتجه لتكفي احتياجات المواطنين والمساعده في بقائهم في محال إقامتهم وعدم الذهاب والتزاحم امام المخابز ، وجاري التنسيق لتوصيل وصرف السلع التموينيه من خلال سيارات متنقله بأماكن اقامه المواطنين ، كما سيتم نشر باقي الخدمات التي تقدم. للمواطنين في محال إقامتهم. خلال هذه الفتره