«تموين مطروح» تضبط كميات كبيرة من السولار المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

نظمت مديرية التموين بمطروح بالتعاون مع مباحث التموين حملات تموينية مشتركة بمدينة مرسى مطروح وتم ضبط كميات كبيرة من السولار المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، وذلك استمرارا لجهود المحافظة في مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع ومنع أي تجاوزات .

وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 6 مخالفات تموينية متنوعة كان أبرزها ضبط 7050 لتر سولار مدعم قبل تهريبها و الاتجار بالسوق السوداء و الاستعمال في غير الغرض المخصصة لها ، بالإضافة إلى ضبط محطة خدمة وتموين سيارات قامت بالتصرف في كميات كبيرة من السولار 4800 لتر بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية ،

وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو مخالفات منع بيع السلع للمواطنين واتخاذ اللازم حيالها قانونا.