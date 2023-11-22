«تموين مطروح» تضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان تقاوي قمح غير مصرح بتداولها

نظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير عام المديرية وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين في محاربة تجار السوق السوداء، حملة تفتيش تموينية مفاجئة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات مع الاطمئنان على توفير السلع وعدم احتكارها ومحاربة السوق السوداء.

وتم ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان تقاوي قمح غير مصرح بتداولها خلال حملة تفتيش تموينية مفاجئة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السولار ( 8 أطنان ) تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع.

وتم التحفظ على المضبوطات من القمح والسولار وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة.