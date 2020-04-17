«تموين مطروح» تضبط أسماك رنجة وجبن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين حملات على الأسواق والمحلات، تم خلالها ضبط أسماك رنجة، وجبن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفات أخرى عديدة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد أعمال المراقبة على الأسواق خاصة مع حلول أعياد الربيع وشم النسيم وإقبال المواطنين على شراء سلع كثيرة من الأسواق واستغلال بعض التجار لهذه المناسبة .

وصرح المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بأنه تم ضبط كميات من الرنجة واللحوم والجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأضاف أنه تم تكليف جميع الإدارات التموينية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة وبالتنسيق مع قسم مباحث تموين مطروح.

ضبط 14 مخالفة تموينية متنوعة

تمكنت حملة تموينية على أسواق ومحال مدينة مرسى مطروح من ضبط 14 مخالفة تموينية متنوعة كان أبرزها ضبط بعض المحال التجارية بوسط المدينة تقوم بعرض وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 15 كجم رنجة و 22.5 كجم جبنة ، 75 كجم من اللحوم و الدهون غير الصالحة للإستهلاك الأدمي.

بالإضافة إلى كميات من اللحوم غير المذبوحة بالسلخانة (15 كجم ) ومخالفات عرض وبيع لحوم غير مغطاة وبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر ومخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية و مخالفات تعلق بعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

وتم التحفظ على المضبوطات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي واللحوم غير المذبوحة بالسلخانة وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لقسم الشرطة لإرسالها إلى النيابة العامة للنظر والتصرف.