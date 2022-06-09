«تموين مطروح» تشن حملة مفاجئة بقطاع شرق المحافظة

قاد المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية بقطاع شرق المحافظة بداية من قرية فوكة بالضبعة وحتى قرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين، للمرور على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق ومحطات خدمة وتموين سيارات ومستودعات بوتاجاز بقطاع شرق المحافظة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 مخالفة تموينية منها مخالفتان لإنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز وأخرى لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 6 مخالفات توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او عذر لمخابز بلدية وعدد 5 مخالفات لعدم عدم الإعلان عن أسعار الخبز البلدي ومخالفة اخرى لعدم وجود سجل التفتيش بالمخبز وتم تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

يشار إلى أن محافظ مطروح كان قد شدد على تكثيف الحملات التموينية خلال موسم الصيف لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروض وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حرصا على سلامة المواطنين وزائري المحافظة مع ضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالها .