الإسكندرية

«تموين مطروح» تشن حملات على المخابز البلدية بمدينة الضبعة

لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على عمل هذه المخابز ومراجعة انتظام العمل بها وجودة الخبز
معتز محمود 4:52 م, الأربعاء, 17 مارس 21 4:52 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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نظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندس حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بمدينة الضبعة لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على عمل هذه المخابز ومراجعة انتظام العمل بها وجودة الخبز من حيث المواصفات والأوزان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، حرصا على سلامة وصحة المواطنين ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أسفرت الحملة عن ضبط عن تحرير 12 مخالفة تموينية منها 7مخالفات للتوقف عن الانتاج و3 مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف الخبز ومخالفتي إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ومخالفتي عدم الالتزام بمواعيد التشغيل بالمخبز.

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ووجه محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الاساسية ومراجعة ما يعرض من سلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .

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بقلم معتز محمود

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